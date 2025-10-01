ＡＩストームが後場カイ気配スタート、系統用蓄電池事業への参入を発表

ＡＩストーム<3719.T>が後場カイ気配スタートとなっている。正午ごろ、新たな事業として次世代インフラである系統用蓄電池事業に参入すると発表しており、これを好感した買いが入っている。



新たに取り組むのは系統用蓄電池設備の整備及び売電事業で、単に電力の売買にとどまらず、再生可能エネルギーの調整力を支える社会インフラの構築に取り組み、蓄電池を活用した持続可能なエネルギーモデルの展開を検討する。これにより、ＡＩアドバイザリー事業、ＡＩ＆モルタル事業に続く新たな収益基盤を確立するとしている。なお、同件が２５年１２月期業績に与える影響は軽微としているが、稼働が始まる来期業績に与える影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS