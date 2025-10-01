パーソルキャリア株式会社が運営する調査機関『Job総研』は、391人の社会人男女を対象に、人事評価を意識したアピールの有無やその影響、人事評価への不満や転職との関係、そしてAIによる人事評価への印象について「2025年 人事評価の実態調査」を実施し、その結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 全体の58.6%が人事評価のために上司へアピールをしている 「アピール疲れ」感じるも82.1%が評価に活きていると実感 全体の69.6%が人事評価に不満、昇給昇格を待たず69.0%が転職を選ぶと過半数が回答 全体の65.5%が人事評価で転職検討経験あり、うち51.6%が実際に「転職した」と回答 【AIによる評価】期待する点「公平で客観的な判断」が、不安な点「AIに誤った解釈をされる」 【AIによる人事評価】全体の51.2%が「不安あり」、68.7%がAIより「上司」を希望 回答者自由記述コメント

全体の58.6%が人事評価のために上司へアピールをしている

回答者全体の391人に人事評価のために普段行っていることを聞くと「上司の意向に積極的に従う」が29.9%で最多、次いで「上司へのアピールを増やす」が27.6%、「資料などを丁寧に作成する」が23.0%であった。また、評価のためのアピールをするかを聞くと、「する派」が58.6%で過半数を占め、内訳は「よくする」が13.3%、「する」が16.9%、「どちらかといえばする」が28.4%となった。

画像：パーソルキャリア株式会社 2025年9月29日 プレスリリースより引用

「アピール疲れ」感じるも82.1%が評価に活きていると実感

人事評価のためのアピールをすると回答した229人に、アピールをすることでの影響を聞くと、「アピール疲れを感じる」が32.3%で最多、次いで「精神的に消耗する」が28.4%、「無駄な仕事が増える」が27.1%となった。

また、アピールは評価に活きていると思うかを聞くと「活きていると思う派」が82.1%で大多数を占め、内訳は「とても活きていると思う」が13.1%、「活きていると思う」が33.2%、「どちらかといえば活きていると思う」が35.8%であった。

画像：パーソルキャリア株式会社 2025年9月29日 プレスリリースより引用

全体の69.6%が人事評価に不満、昇給昇格を待たず69.0%が転職を選ぶと過半数が回答

回答者全体の391人に、人事評価に不満を感じた経験を聞くと「ある派」が69.6%と過半数を占め、内訳は「とてもある」が20.5%、「ある」が21.2%、「どちらかといえばある」が27.9%であった。

また、人事評価での昇格昇給を待つか転職かどちらを選ぶか聞くと、「転職派」が69.0%と過半数を占め、内訳は「断然転職」が17.9%、「転職」が16.1%、「どちらかといえば転職」が35.0%となった。

画像：パーソルキャリア株式会社 2025年9月29日 プレスリリースより引用

全体の65.5%が人事評価で転職検討経験あり、うち51.6%が実際に「転職した」と回答

回答者全体の391人に人事評価で転職を考えた経験を聞くと、「ある派」が65.5%と過半数を占め、内訳は「よくある」が14.8%、「ある」が26.1%、「どちらかといえばある」が24.6%となった。転職を考えた経験があると回答した256人に実際に転職をしたかを聞くと、「転職した派」が51.6%で過半数を占め、「検討中」が17.6%、「転職していない」が30.9%となった。

画像：パーソルキャリア株式会社 2025年9月29日 プレスリリースより引用

【AIによる評価】期待する点「公平で客観的な判断」が、不安な点「AIに誤った解釈をされる」

回答者全体の391人に、AIによる評価で期待する点を聞くと、「公平で客観的な判断」が48.3%で最多、次いで「上司の主観を減らす」が45.8%、「評価基準の透明性」が35.5%となった。

また、AIによる評価で不安な点を聞くと「AIに誤った解釈をされる」が38.1%で最多、次いで「努力や工夫が評価されない」が37.1%、「偏ったデータに左右される」が36.3%であった。

画像：パーソルキャリア株式会社 2025年9月29日 プレスリリースより引用

【AIによる人事評価】全体の51.2%が「不安あり」、68.7%がAIより「上司」を希望

回答者全体の391人に、AIによる人事評価についての印象を聞くと「不安がある派」が51.2%と過半数を占め、内訳は「とても不安がある」が13.6%、「不安がある」が14.8%、「どちらかといえば不安がある」が22.8%となった。

また、上司とAIのどちらに人事評価をしてもらいたいかを聞くと、「上司派」が68.7%と過半数を占め、内訳は「断然上司」が12.5%、「上司」が14.8%、「どちらかといえば上司」が41.4%であった。

画像：パーソルキャリア株式会社 2025年9月29日 プレスリリースより引用

回答者自由記述コメント

AIによる評価に対して、期待や不安など賛否が分かれるコメントが多く集まった。

期待がある派



情報漏洩などの懸念はあるが、人が評価することによる不公平感は少なくなるのではないかと期待 見ているようで見てない上司が多かった。上司の負担を減らすためにもAIの方が楽だし良いと思う 人間に評価させると良くも悪くも好き嫌いが入り込んでしまうため、AIと併用するのが望ましい AIは入力された情報に基づき判断するだけなので、あくまで参考値として利用するだけなら良い 平等性は補えそうだが、最終判断は人間が行うなど使い分けが大事だと思う

不安がある派



調査概要 ■調査対象者：現在就業中のJobQ Town（ジョブキュータウン）登録者

■調査条件 ：全国／男女／20~50代

■調査期間 ：2025年9月10日～9月16日

■有効回答数：391人

■調査方法 ：インターネット調査

■調査対象者：現在就業中のJobQ Town（ジョブキュータウン）登録者■調査条件 ：全国／男女／20~50代■調査期間 ：2025年9月10日～9月16日■有効回答数：391人■調査方法 ：インターネット調査

AIによる人事評価は、攻略法のようなものが生まれてしまうのであまり良くないかと思う AIに評価される場合、私の場合はこれまで評価されてきたものがなくなってしまうと感じる モチベーションを上げる事をAIに今の時点では出来るとは考え辛い AIによるフィードバックが実際に導入されているが、誤って理解されているため不安がある 学習データによっては偏向的になるだろうし、評価そのものがブラックボックス化すると思う

ニュース情報元：パーソルキャリア株式会社