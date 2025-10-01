シドの明希、＜ESP Presents ベースクリニック＞を11月2DAYS開催
シドの明希（B）によるベース・クリニックが、11月22日（土）23日（日）の2日間にわたりESP GROOVE LOUNGE TOKYOにて開催される事が決定した。
11月22日（土）は6月〜7月にかけて行われた＜AKi Tour 2025 『Vermillion』＞からAKiバンドのメンバーに参加、ツアーにも同行したドラムの志雄をゲストに迎える。2人のトークはもちろん、シドやソロプロジェクトの名曲から明希がセレクトした楽曲でベースとドラムのスペシャルリズムセッションを行う予定だ。
11月23日（日）は恒例の機材レクチャーやQ&A、実際に明希の機材に触れられるチャンスに加え、リクエスト楽曲から上位をセレクトしてのデモ演奏を行う。
10月5日（土）からスタートする＜SID TOUR 2025 〜Dark side〜＞公演の熱や想いが冷めやらぬ中でのイベントをお楽しみに。チケットは10月3日（金）19：00より、ticket boardにて受付開始となる。
■＜ESP Presents 明希ベース・クリニック＞
2025年11月22日（土）、23日（日）
ESP GROOVE LOUNGE TOKYO（〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-1-9 ESPビル3F）
＜11月22日公演ゲスト＞ 志雄
[第1部] OPEN 14：00 / START 14：30
[第2部] OPEN 16：30 / START 17：00
【チケット料金】
2025年11月22日（土）全席指定 6,500円（税込）
2025年11月23日（日）全席指定 5,000円（税込）
※4歳以上有料
【ticket board会員先行（抽選）】
受付期間 2025年10月3日（金）19:00〜10月21日（火）23:59
当落発表：10月25日（土）20：00
受付はコチラ https://ticket.tickebo.jp/sn/esppresents_aki2025-fall_tb
※『ticket board』会員登録はコチラ https://ticket.tickebo.jp/register/terms.html
※本公演のチケットはticket boardでの受付となり、ticket board会員登録（無料）が必要です。
必ず事前登録を済ませた上でお申込みください。
詳細はコチラ
https://sid-web.info/news/357144
