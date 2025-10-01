羊文学、アルバムリリースツアー＜SPRING TOUR 2026＞来春開催決定
羊文学が、2026年春にアルバムリリースを記念した全国ツアー＜SPRING TOUR 2026＞を開催することを決定した。
発表された全国ツアーは昨年8月に開催された＜羊文学 TOUR 2024 “soft soul, prickly eyes”＞以来、約1年半ぶりの開催となる。チケットは本日10/1(水)12:00より、ファンクラブ先行受付が開始されている。
また、10月8日に発売となるニューアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』の封入特典として、チケット抽選申し込みができるシリアルコードが付属することも決定した。
そのほか、アルバムのリリースを記念して、現在開催中の8都市をまわるアジアツアー＜Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”＞のファイナルを飾る、日本武道館公演Day2がYouTube Liveにて一部生配信される。羊文学のYouTubeチャンネルでは、武道館ライブの生配信のほか、最新アルバムのリスニングパーティーや、ALに収録される特典映像も一部公開される予定となっている。配信詳細は後日発表予定。
■＜SPRING TOUR 2026＞
■ファンクラブ先行受付日程：
10月1日(水) 12:00 ~ 10月5日(日) 23:59
受付URL：https://hitsujibungaku.bitfan.id
■『D o n’ t L a u g h I t O f f』購入者チケット抽選先行申込受付日程：
10月7日（火）10:00 〜 10月26日（日）23:59
※お申込みには10月8日発売のニューアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』に封入されるURL／シリアルナンバーが必要となります。
2026年2月24日(火)
神奈川・KT Zepp Yokohama
OPEN 18:00 START 19:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：スマッシュ 03-3444-6751 https://smash-jpn.com
2026年3月1日(日)
宮城・SENDAI GIGS
OPEN 17:00 START 18:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：ノースロードミュージック 022-256-1000 https://www.north-road.co.jp/
2026年3月5日(木)
福岡・Zepp Fukuoka
OPEN 18:00 START 19:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：キョードー西日本 0570-09-2424 https://www.kyodo-west.co.jp/main.php
2026年3月10日(火)
愛知・Zepp Nagoya
OPEN 18:00 START 19:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：ジェイルハウス 052-936-6041 https://www.jailhouse.jp/
2026年3月19日(木)
北海道・Zepp Sapporo
OPEN 18:00 START 19:00
1F スタンディング:￥6,500
2F 指定席 :￥7,500
問い合わせ先：SMASH EAST 011-261-5569 https://www.smash-jpn.com/
◾️YouTube生配信
・開催日：10月10日（日）※ライブ本編は19:30頃から配信開始
◾️5thフルアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』
2025年10月8日（水）発売
○通常盤［CDのみ］
価格：3,850円（税込）
○初回限定盤 [CD+Blu-ray]
価格：6,600円（税込）
Blu-ray：＜FUJI ROCK FESTIVAL’23＞
○完全生産限定盤＜メェ盤＞ [CD+Blu-ray+Goods]
価格：8,800円（税込）
Blu-ray：＜Hitsujibungaku US West Coast Tour 2025＞Documentary
Goods：オリジナルひつじちゃんぬいぐるみキーホルダー and more
※映像内容は初回盤の収録映像と異なります。
◾️＜Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”＞
2025年
9月15日（月・祝）大阪・大阪城ホール
9月18日（木）ソウル
9月20日（土）上海
9月21日（日）北京
9月23日（火）広州
9月26日（金) 台北
9月28日（日）バンコク
10月9日（木）東京・日本武道館
10月10日（金）東京・日本武道館
◾️＜Hitsujibungaku Europe Tour 2025＞
2025年
10月15日（水）FR・Paris @L’Alhambra
10月16日（木）NL・Nijmegen @Doornroosje
10月18日（土）DE・Cologne @Die Kantine
10月19日（日）DE・Berlin @Columbia Theater
10月20日（月）PL・Warsaw @Proxima
10月22日（水）AT・Vienna @Flex
10月24日（金）UK・London @O2 Academy Islington
◾️＜まほうがつかえる2025＞
2025年12月19日（金）東京・LINE CUBE SHIBUYA
OPEN 18:00 / START 19:00
全席指定：前売6,500円（税込）
問い合わせ先：ホットスタッフ 03-5720-9999 https://www.red-hot.ne.jp
2025年12月25日（木）大阪・フェスティバルホール
OPEN 18:00 / START 19:00
全席指定：前売6,500円（税込）
問い合わせ先：清水音泉 06-6357-3666 https://www.shimizuonsen.com
企画 / 制作：株式会社次世代 / SMASH CORPORATION
協力 F.C.L.S.
総合問い合わせ先：スマッシュ 03-3444-6751 https://www.smash-jpn.com
関連リンク
◆羊文学 オフィシャルサイト
◆羊文学 オフィシャルX
◆羊文学 オフィシャルInstagram
◆羊文学 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆羊文学 オフィシャルTikTok
https://youtube.com/live/-CWNSyILhF4