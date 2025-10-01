かつしかトリオ初の海外録音作品『“Organic” feat. LA Strings』が本日10月1日にリリースされた。アルバムからの先行配信楽曲3作を含む全8曲が、その全貌を現したかたちだ。

海外レコーディングを敢行した『“Organic” feat. LA Strings』には、新曲5曲とリアレンジ3曲の全8曲を収録。アコースティックピアノ、エレキベース、ドラムスというミニマルなトリオ編成に、LAのストリングスチームを迎えて挑んだ渾身の1枚として届けられる。

ストリングスアレンジを担当したのは、かねてからメンバーの向谷と親交のある音楽家の倉田信雄。レコーディングでは自ら指揮を務め、テクニカルかつ聴き応えのあるアレンジで一層の緊張感と躍動感を加えた。その迫力は、すでに公開中の「LUCA」「Origin」「Red Express (Organic ver.)」のミュージックビデオからも感じ取ることができるはずだ。

そしてサウンド面では、グラミー賞受賞歴を誇る巨匠ドン・マレーが、その場で鳴る音をありのままに録音し、余計な手を加えずにミックスを行ったという。仕上げは、巨匠バーニー・グランドマンが手掛け、至高の音像を完成させた。ハイレゾ音源では、その1音1音のリアルさを存分に体験できる。

また、CDのブックレットには約1,400文字のアルバムレビューに加え、各メンバーによるセルフライナーノーツ(各約400文字)、レコーディングのオフショットなどが掲載された。そして、かつしかトリオは10月18日、はじまりの地である“かつしかシンフォニーヒルズ”を皮切りに、本作を冠したツアーをスタートさせる。

■3rdアルバム『“Organic” feat. LA Strings』

2025年10月1日(水)発売

YCCS-10124 \3,300(税抜\3,000)

商品ページ：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1198

配信リンク：https://KatsushikaTrio.lnk.to/Organic

▼収録曲

01 LUCA

02 Katsushika De Cha Cha Cha

03 Origin

04 My Precious Heart

05 Red Express (Organic ver.)

06 Early Bird

07 Majestic (Organic ver.)

08 Amanogawa (Organic ver.)

▼先着特典情報

https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1568

https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1569

■＜かつしかトリオ LIVE TOUR 2025 “Organic”＞

10月18日(土) 東京・かつしかシンフォニーヒルズ

11月01日(土) 福岡・福岡市民ホール 中ホール

11月04日(火) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

11月13日(木) 北海道・札幌共済ホール

11月24日(月/祝) 大阪・東大阪市文化創造館 Dream House 大ホール

【追加公演】

12月08日(月) 東京・東京国際フォーラム ホールC

関連リンク

◆かつしかトリオ オフィシャルサイト

◆かつしかトリオ オフィシャルX

◆かつしかトリオ オフィシャルFacebook

◆かつしかトリオ オフィシャルInstagram



