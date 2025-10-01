約4年ぶりとなる氷川きよしのオリジナルアルバム『KIINA.』が、11月19日（水）にリリースとなる。

アルバムは初回限定盤（CD＋DVD）と通常盤（CD）の2形態で発売され、全12曲がオリジナル作品で構成される。氷川きよしがKIINA.名義で挑むジャンルレスな表現と、アーティストとしての深化が詰め込まれた内容だ。

アルバムには、歌手活動再開の第一弾シングルとして話題を集めた小室哲哉プロデュース「Party of Monsters」をはじめ、松本隆が作詞、GLAYのTAKUROが作曲、亀田誠治がプロデュース／編曲を手がけた最新曲「白睡蓮」はもちろん、氷川きよし自身が心境を歌に込めたリード曲「BE THE LIGHT」や、氷川きよしが作詞、木根尚登が作曲を担当した「暴れ海峡」など、バラードからポップス、ドラマティックなサウンドまで幅広い楽曲が収められている。

「とにかく楽しいことがしたい。自由に、豪快に！ いま、表現したいことを、この1枚につめこみました。アルバム「KIINA.」、ぜひ、聴いてください！」──氷川きよし

なお、ハロウィンシーズンに合わせて浅倉大介がアレンジを手がけた「Party of Monsters -PANDORA remix-」のデジタル先行配信も決定しており、SNSキャンペーンも開催される。詳細はコロムビア公式サイトで公開される予定となっている。

氷川きよし『KIINA.』

2025年11月19日（水）発売

初回限定盤（CD＋DVD） COZP-2300〜2301 ￥5,500（tax in）

DVD：「白睡蓮」MV、「白睡蓮」MVメイキング映像、「BE THE LIGHT」MV、「BE THE LIGHT」MVメイキング映像

通常盤（CD） COCP-42606 ￥3,500（tax in）

1.OVERTURE 〜 music unites the world 〜

2.暴れ海峡

3.薔薇 VOLCANO

4.Party of Monsters

5.はじまり

6.デキヤシナイ

7.白睡蓮

8.ラ・マスカレイド

9.ハニカムシステム

10.BE THE LIGHT

11.自鳴琴

B.T. Party of Monsters-PANDORA remix-

※曲順内容が変更になる場合がございます。 初回限定盤 通常盤

＜KIYOSHI HIKAWA＋KIINA.Concert Tour 2025 〜KIINA’S LAND〜＞

5月8日（木）ウェスタ川越（埼玉）/ 開演 15：00

5月9日（金）ウェスタ川越（埼玉）/ 開演 15：00

5月22日（木）福岡市民ホール（福岡）/ 開演 17：00

5月23日（金）福岡市民ホール（福岡）/ 開演 13：00

6月3日（火）大宮ソニックシティ（埼玉）/ 開演17：00

6月4日（水）大宮ソニックシティ（埼玉）/ 1部 開演13：00・2部 開演17：00

7月15日（火）ロームシアター京都（京都）/ 開演17：00

7月17日（木）神戸国際会館 こくさいホール（兵庫）/ 開演 17：00

7月18日（金）神戸国際会館 こくさいホール（兵庫）/ 開演 14：00

9月4日（木）LINE CUBE SHIBUYA（東京）/ 開演18：00

9月5日（金）LINE CUBE SHIBUYA（東京）/ 1部 開演13：00・2部 開演17：00

10月1日（水）上野学園ホール（広島）/ 開演18：00

10月2日（木）上野学園ホール（広島）/ 開演14：00

10月17日（金）iichikoグランシアタ （大分）/ 開演17：00

10月19日（日）熊本城ホール（熊本）/ 開演17：00

10月23日（木）相模女子大学グリーンホール（神奈川）/ 開演17：00

10月24日（金）相模女子大学グリーンホール（神奈川）/ 1部 開演13：00・2部 開演17：00

11月5日（水）仙台サンプラザホール（宮城）/ 開演17：00

11月18日（火）愛知芸術劇場 （愛知）/ 開演17：00

11月19日（水）愛知芸術劇場 （愛知）/ 1部 開演13：00・2部 開演17：00

11月23日（日）フェスティバルホール（大阪）/ 開演：17：00

11月24日（月祝）フェスティバルホール（大阪）/ 1部 開演：13：00・2部 開演：17：00

チケット代：全席指定￥10,000-（税込）※未就学児入場不可

https://kiyoshihikawa.com/feature/concerttour_2025

レギュラーRADIO

文化放送 「氷川きよし 〜KII NIGHT〜」

10月1日（水）午後8時05分スタート

https://www.joqr.co.jp/qr/program/kiina/

◆日本コロムビア・氷川きよし特設サイト

◆氷川きよしオフィシャルホームページ