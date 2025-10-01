「若返りました？」元横綱・貴乃花光司氏、ジャケット×ジーンズ姿の撮影オフショットに反響「かっこいい」「脚なが！」「オシャレなおじしゃん」
元横綱の貴乃花光司氏（53）が9月30日、自身のインスタグラムを更新。ジャケット×ジーンズ姿の撮影オフショットを公開した。
【写真】「若返りました？」「オシャレなおじしゃん」ジャケット×ジーンズ姿でポーズを決める貴乃花光司氏
写真は、取材を受けたときのもの。現場では「昔馴染みの記者さんと対面し、余り変わってなかったです。若い!!」とうれしい再会があったことを伝えつつ、刺激を受けたようで「わたくしは、おじしゃん（新語)を目指します」とちゃめっ気交じりに意気込みを記した。
コメント欄には「若返りました？」「脚なが！」「そんな事ないです（笑）いつまでも若いです」「かっこいい」「オシャレなおじしゃん」「イケオジ」「ステキ」などの声が寄せられている。
