　歌手の工藤静香（55）が9月30日、自身のインスタグラムを更新。親交のあるタレント・イモトアヤコ（39）と楽しんだ、登山の様子を公開した。

　工藤は「めちゃくちゃ楽しい休日でした」と書き出し、イモトとの笑顔まぶしい2ショットを投稿。続けて「もうさ〜　絢ちゃんがお湯を沸かして、コーヒー豆をミルして、枝を探してコーヒーを入れてくれたのよ〜　本当に嬉しかったなぁ」と、イモト自ら山頂でコーヒーを振る舞ったことを明かし、山頂でのほほ笑ましいやり取りを披露している。

　最後には「終始笑いっぱなし　前から約束していた山登り　寒くなる前に行けてよかった」と記し、楽しげな休日の様子を見せた。

　この投稿にファンからは「お二人の笑顔に癒されました」「おお〜っ　めっちゃ楽しそう〜　こっちまで、笑顔になっちゃうよ」「ラフなんだけど、お洒落〜」などのコメントが寄せられている。