工藤静香、意外な交友関係“珍獣ハンター”と登山満喫 休日ショットに反響「めっちゃ楽しそう〜」「ラフなんだけど、お洒落〜」
歌手の工藤静香（55）が9月30日、自身のインスタグラムを更新。親交のあるタレント・イモトアヤコ（39）と楽しんだ、登山の様子を公開した。
【写真】「めっちゃ楽しそう〜」山頂を満喫する工藤静香＆イモトアヤコ
工藤は「めちゃくちゃ楽しい休日でした」と書き出し、イモトとの笑顔まぶしい2ショットを投稿。続けて「もうさ〜 絢ちゃんがお湯を沸かして、コーヒー豆をミルして、枝を探してコーヒーを入れてくれたのよ〜 本当に嬉しかったなぁ」と、イモト自ら山頂でコーヒーを振る舞ったことを明かし、山頂でのほほ笑ましいやり取りを披露している。
最後には「終始笑いっぱなし 前から約束していた山登り 寒くなる前に行けてよかった」と記し、楽しげな休日の様子を見せた。
この投稿にファンからは「お二人の笑顔に癒されました」「おお〜っ めっちゃ楽しそう〜 こっちまで、笑顔になっちゃうよ」「ラフなんだけど、お洒落〜」などのコメントが寄せられている。
