今敏監督『PERFECT BLUE』11月21日より1週間限定で全国リバイバル上映決定【劇場リストあり】
アニメーション映画監督・今敏の長編デビュー作『PERFECT BLUE』（R15+）が、11月21日から全国57館で1週間限定リバイバル上映されることが決定した（提供：マッドハウス、配給：Filmarks）。国内最大級の映画レビューサービス「Filmarks」が主催するリバイバル上映プロジェクトの一環。公開を記念し、特別コレクションの販売も行われる。
【動画】映画『PERFECT BLUE』予告映像
『PERFECT BLUE』は、今監督の長編デビュー作として、日本では1998年に公開され、国内外において熱狂的な支持を集めたサイコサスペンスの傑作。原作は竹内義和の同名小説。企画協力に大友克洋、キャラクター原案を江口寿史が手がけた。
物語は、人気絶頂のアイドルグループから女優へと転身した主人公・霧越未麻の視点から描かれる。過激な役柄への挑戦、ストーカーの影、関係者を襲う連続殺人事件、そしてネット上に現れた「もう一人の未麻」。現実と虚構が入り混じる中で、彼女の心は次第に追い詰められていく。
多重人格、バーチャル・リアリティ、ネット社会の狂気といったテーマを、緊張感あふれる映像と音響で描き出し、公開当時から国内外で熱狂的な支持を集めた。
今監督はその後『千年女優』『東京ゴッドファーザーズ』『パプリカ』といった作品で世界的評価を確立したが、本作は出世作として今もなお多くのクリエイターに影響を与え続けている。
上映を記念し、Filmarksのアパレルライン「Filmarks Culture Wear」とのコラボレーションによる特別コレクションも発表。「虚構と現実」というテーマを再解釈し、ウェアを中心に日常で作品世界を体感できるプロダクトを展開予定だ。
■公開劇場
［北海道］札幌シネマフロンティア
［宮城］MOVIX仙台、イオンシネマ新利府
［茨城］シネプレックスつくば、イオンシネマ守谷
［栃木］MOVIX宇都宮
［群馬］イオンシネマ高崎
［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ川口、川越スカラ座、イオンシネマ春日部
［千葉］ユナイテッド・シネマ幕張、キネマ旬報シアター、イオンシネマ市川妙典
［東京］新宿ピカデリー、シネ・リーブル池袋、MOVIX亀有、Stranger、キネカ大森、イオンシネマ板橋、イオンシネマ シアタス調布、イオンシネマむさし村山、アップリンク吉祥寺
［神奈川］イオンシネマ港北ニュータウン、チネチッタ、イオンシネマ海老名、イオンシネマ茅ヶ崎
［新潟］高田世界館
［富山］ほとり座
［石川］イオンシネマ金沢フォーラス
［長野］長野相生座・ロキシー、イオンシネマ松本
［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、伏見ミリオン座、イオンシネマ大高、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ長久手
［三重］イオンシネマ津南
［京都］MOVIX京都、イオンシネマ京都桂川
［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木
［兵庫］kino cinema神戸国際、塚口サンサン劇場
［岡山］イオンシネマ岡山
［広島］イオンシネマ広島西風新都
［福岡］KBCシネマ、ローソン・ユナイテッドシネマ小倉
［福岡］イオンシネマ大野城
［佐賀］イオンシネマ佐賀大和
［長崎］ローソン・ユナイテッドシネマ長崎、シネマボックス太陽
［熊本］熊本ピカデリー
［宮崎］宮崎キネマ館
※公開劇場は順次追加予定。
※劇場により、上映日・上映期間が異なる。
※上映劇場が変更となる場合がある。
※チケットは各劇場にて販売。
※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスは利用不可）
※プレミアムシート等により料金が異なる場合あり。
■スタッフ・キャスト
監督：今敏
キャラクター原案：江口寿史
キャラクターデザイン：濱洲英喜、今 敏
原作：竹内義和
脚本：村井さだゆき
企画協力：大友克洋 、樋口敏雄 、内藤 篤（内藤・清水法律事務所）
制作：マッドハウス、オニロ
出演：岩男潤子、松本梨香、辻 親八、大倉正章、新山志保、古川恵実子 ほか
1998年／日本／81分
■あらすじ
「あなた、誰なの？」
アイドル歌手から女優への転身を図る霧越未麻は、ドラマで大胆なレイプ・シーンに挑戦し、ヌード写真集も出版。世間の注目を集めるものの、アイドル時代からの急激な変化にファン、マネージャー、そして未麻自身も戸惑いを覚える。やがて、未麻の周囲にはストーカーの影が忍び寄り、脚本家やカメラマンが惨殺されていく。
「あたしが殺したの!?」ドラマで演じる役に浸食されるかのように自身の二重人格を疑う未麻。
そんな彼女の前に「卒業」したはずの「もうひとりの未麻」が出現する。
【動画】映画『PERFECT BLUE』予告映像
『PERFECT BLUE』は、今監督の長編デビュー作として、日本では1998年に公開され、国内外において熱狂的な支持を集めたサイコサスペンスの傑作。原作は竹内義和の同名小説。企画協力に大友克洋、キャラクター原案を江口寿史が手がけた。
多重人格、バーチャル・リアリティ、ネット社会の狂気といったテーマを、緊張感あふれる映像と音響で描き出し、公開当時から国内外で熱狂的な支持を集めた。
今監督はその後『千年女優』『東京ゴッドファーザーズ』『パプリカ』といった作品で世界的評価を確立したが、本作は出世作として今もなお多くのクリエイターに影響を与え続けている。
上映を記念し、Filmarksのアパレルライン「Filmarks Culture Wear」とのコラボレーションによる特別コレクションも発表。「虚構と現実」というテーマを再解釈し、ウェアを中心に日常で作品世界を体感できるプロダクトを展開予定だ。
■公開劇場
［北海道］札幌シネマフロンティア
［宮城］MOVIX仙台、イオンシネマ新利府
［茨城］シネプレックスつくば、イオンシネマ守谷
［栃木］MOVIX宇都宮
［群馬］イオンシネマ高崎
［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ川口、川越スカラ座、イオンシネマ春日部
［千葉］ユナイテッド・シネマ幕張、キネマ旬報シアター、イオンシネマ市川妙典
［東京］新宿ピカデリー、シネ・リーブル池袋、MOVIX亀有、Stranger、キネカ大森、イオンシネマ板橋、イオンシネマ シアタス調布、イオンシネマむさし村山、アップリンク吉祥寺
［神奈川］イオンシネマ港北ニュータウン、チネチッタ、イオンシネマ海老名、イオンシネマ茅ヶ崎
［新潟］高田世界館
［富山］ほとり座
［石川］イオンシネマ金沢フォーラス
［長野］長野相生座・ロキシー、イオンシネマ松本
［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、伏見ミリオン座、イオンシネマ大高、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ長久手
［三重］イオンシネマ津南
［京都］MOVIX京都、イオンシネマ京都桂川
［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木
［兵庫］kino cinema神戸国際、塚口サンサン劇場
［岡山］イオンシネマ岡山
［広島］イオンシネマ広島西風新都
［福岡］KBCシネマ、ローソン・ユナイテッドシネマ小倉
［福岡］イオンシネマ大野城
［佐賀］イオンシネマ佐賀大和
［長崎］ローソン・ユナイテッドシネマ長崎、シネマボックス太陽
［熊本］熊本ピカデリー
［宮崎］宮崎キネマ館
※公開劇場は順次追加予定。
※劇場により、上映日・上映期間が異なる。
※上映劇場が変更となる場合がある。
※チケットは各劇場にて販売。
※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスは利用不可）
※プレミアムシート等により料金が異なる場合あり。
■スタッフ・キャスト
監督：今敏
キャラクター原案：江口寿史
キャラクターデザイン：濱洲英喜、今 敏
原作：竹内義和
脚本：村井さだゆき
企画協力：大友克洋 、樋口敏雄 、内藤 篤（内藤・清水法律事務所）
制作：マッドハウス、オニロ
出演：岩男潤子、松本梨香、辻 親八、大倉正章、新山志保、古川恵実子 ほか
1998年／日本／81分
■あらすじ
「あなた、誰なの？」
アイドル歌手から女優への転身を図る霧越未麻は、ドラマで大胆なレイプ・シーンに挑戦し、ヌード写真集も出版。世間の注目を集めるものの、アイドル時代からの急激な変化にファン、マネージャー、そして未麻自身も戸惑いを覚える。やがて、未麻の周囲にはストーカーの影が忍び寄り、脚本家やカメラマンが惨殺されていく。
「あたしが殺したの!?」ドラマで演じる役に浸食されるかのように自身の二重人格を疑う未麻。
そんな彼女の前に「卒業」したはずの「もうひとりの未麻」が出現する。