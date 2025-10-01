4s4ki、DÉ DÉ MOUSEとタッグを組んだ4曲入りEP「延命酒」をリリース
DÉ DÉ MOUSEがタッグを組んで制作された4s4kiの4曲入りコラボEP『延命酒』が、10月1日にリリースされた。2024年10月にリリースされた4s4ki「集合体大好病 / Collective Obsession」に収録されたDÉ DÉ MOUSEとの共作曲「エスパー小学生」で意気投合し、新たに制作されたのがこの『延命酒』だ。
公開された、収録曲「永遠の覚悟」のミュージック・ビデオは、映像作家「motherfucko」により制作されたもので、楽曲のクリーンで幻想的な雰囲気を反映した白を基調とし、これまでの4s4kiの映像作品とは一線を画すテイストとなっている。実写でありながらファンタジー感漂う曖昧な世界観が表現され、4s4kiの苦悩と葛藤を赤裸々に歌い上げる感情が幻想的な視覚世界で心を強く揺さぶるものとなった。
EPタイトルを冠にしたワンマンツアー＜4s4ki 独奏旅路 二千二十五 “延命酒”＞が、11月に東名阪福にて開催となる。
4s4ki × DÉ DÉ MOUSE 配信EP『延命酒』
2025年10月1日(水)リリース
DL/Streaming : https://linkco.re/HhgYv33D
1.永遠の覚悟
2.不安に仕上がる
3.お前ゼウス
4.透明な人
＜4s4ki 独奏旅路 二千二十五 “延命酒”＞
公演日：2025.11.7（金）
会場名：福岡 The Voodoo Lounge
開場 18:00 / 開演 19:00
公演日：2025.11.14（金）
会場名：大阪 246 LIVEHOUSE GABU
開場 18:00 / 開演 19:00
公演日：2025.11.24(月・祝)
会場名：愛知 名古屋 RAD HALL
開場 17:00 / 開演 18:00
公演日：2025.11.29（土）
会場名：東京 渋谷 WOMBLIVE
開場 17:00 / 開演 17:30
オープニングアクトDJ：DÉ DÉ MOUSE ＆ MON/KU
【チケット】※イープラスのみで販売。
前売り 5,500円+1D / 当日 6,500円+1D
チケット一般（先着）販売中
https://eplus.jp/4s4ki/
Official HP https://4s4ki.xyz
Instagram https://www.instagram.com/asaki_a_a/
X https://twitter.com/0311asaki
TikTok https://www.tiktok.com/@4s4ki_official
YouTube Ch https://www.youtube.com/@SAD15mg