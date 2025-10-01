元宝塚歌劇団宙組トップ娘役で女優の実咲凜音（36）が1日、自身のインスタグラムで第1子妊娠を発表した。

「いつも応援してくださっている皆様へ」と記し、「大変ご心配をおかけしておりましたが この度、新しい命を授かりました事をご報告申し上げます」と第1子妊娠を報告した。

「現在は安定期に入り、体調も落ち着いて 家族や周りに居てくださる方々のおかげで 健やかに過ごしております」とつづった。

「今後も出来る範囲でお仕事を続けさせて頂きますので、温かく見守って頂けましたら幸いです」と記した。

実咲は2009年、宝塚歌劇団に95期生として入団。宙組公演「薔薇に降る雨／Amour それは…」で初舞台を踏み、花組に配属。その後、2012年に宙組へと組替えとなり、宙組トップ娘役に就任。2017年4月、「王妃の館／VIVA! FESTA!」をもって退団。退団後は舞台を中心に活動を続けている。

プライベートでは2023年8月に舞台・ミュージカルを中心に活躍する俳優の廣瀬友祐と結婚した。

6月には体調不良で出演ミュージカルなど降板していた。