アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」に所属する7人組「SWEET STEADY」が1日、都内で「Pontaパス」の1周年を記念したイベントに出席した。

公式コンシェルジュを務める白石まゆみ（24）が“先生役”でメンバー6人に、Pontaパスの魅力をレクチャー。

教室風のセットの中に設置された教壇に立った白石は「いつもメンバーに歌やダンスを教えてもらっているから、教える側は新鮮」と緊張した表情。奥田彩友（24）らから「白石先生！」と声援を送られると「頑張るよ！！」とガッツポーズ。「Pontaパス愛には誰にも負けない自信があります！」と胸を張っていた。

映画のクーポンなどのお得情報を伝えたほか、1周年を記念し7日から、全国のローソンで「隠れPonta」を探すキャンペーンが始まることも説明。

抽選で「SWEET STEADY」のサイン入りグッズや無料クーポンなどがプレゼントされることを明かすと、塩川莉世（25）は「こんなのあったら、莉世毎日ローソンに通っちゃう！」と声を弾ませていた。

驚きの声を上げながら授業を聞いていた6人からは「分かりやすかった！」と高評価。栗田なつか（23）は「グッジョブです！」と笑顔を見せていた。

大役を終えた白石は「これからどんどんどんどんPontaカードはパワーアップしていきます。皆さんにたくさん届けていきたい。これからも期待してください！」と呼びかけていた。

11月4日の福岡公演を皮切りにグループ初の全国ツアー「SWEET STEADY JAPAN TOUR 2025 −AUTUMN−」がスタート。11月29日の大阪まで、北海道、宮城など全6都市をめぐる。

ライブについて白石は「素敵な楽曲、素敵なメンバー、素敵なファンの人たちがいるので、初めての人も楽しめると思います。心が満たされるライブになると思います。絶対に完売させたいです！」と意気込んでいた。