◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第1戦 ドジャース―レッズ（2025年9月30日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が9月30日（日本時間10月1日）、本拠でのレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦に「1番・DH」で先発出場。初回の先頭打者弾に続き、6回の第4打席でも一発を放ち、自身初となるポストシーズンでの1試合2発をマークした。

6―0で迎えた6回2死一塁の第4打席でまたしてもパワーを見せつけた。相手3番手・フィリップスのスライダーを完璧に捉え、飛距離454フィート（約138.4メートル）の特大弾が右中間スタンドに着弾した。

大谷はベンチに戻ると、この日2発をマークしているT・ヘルナンデスに対して力こぶしをつくり、ライバル心を見せるような仕草で笑わせた。ドジャースは6回までに5本塁打で8得点。ポストシーズンでの1試合5本塁打は2021年ブレーブスとのリーグ優勝決定シリーズ第5戦以来で、球団タイ記録となった。

大谷のポストシーズン2号をゲットしたのはリック・シエラさん（42）で夫人、4人の子供達と一緒に観戦中に幸運をつかみ「最高だよ。今、大谷は野球の顔だからね。ロサンゼルスのみんなが彼を愛してるし、だから俺たちも何としてでも見に来るんだ」とご満悦。「あのホームランはとんでもなかった。完全にミサイルみたいな弾丸で、気づいたら俺のところに飛んできて、取っちゃったんだ」とたまたま自身の席付近に飛んできたボールを取ったと笑みを見せた。

そして「大谷は本当にすごい。野球の顔で、完璧な野球選手だよ。俺たちは彼が大好きだし、日本から彼を送り出してくれたことに感謝だね」と大谷というスーパースターを生み出した日本にも感謝の言葉を口にした。

「ここから車で5分のところで育った。だから物心ついた時からドジャースファン」というシエラさん。「大谷は俺の時代で野球に起きた最高の出来事だよ」と賛辞の言葉は止まらない。

シエラさんは「前にもホームランボールを取ったことがある」といい、ゲットした本塁打ボールについては「目の前に日本人の家族がいて、その子に渡そうかと思って、なんとなく“連絡先をもらっておこう”って気持ちになったんだ。だから彼らの番号をもらって、いつか渡すかもしれない。どうなるかわからないけど、俺よりその家族にとってのほうが意味が大きいと思う。金なんか関係ないんだよ」と状況次第で日本人家族にプレゼントするつもりと太っ腹だった。