日本郵便（ＪＰ）の不適切点呼問題で、国土交通省は１日、貨物自動車運送事業法に基づき、軽バンなどによる運送事業を行う４７都道府県の郵便局１１１局に対し、一部車両の使用を停止する行政処分の通知を始めた。

今後、毎週約１００局ずつのペースで処分が進み、最終的には今年度内に全国２０００局前後が処分や指導の対象になる見通し。

今回処分対象となった郵便局は、国交省の監査で点呼の未実施や虚偽の点呼報告といった法令違反が確認された全国の１１１局。対象車両は計１８８台で、車両１台の停止期間が最長の１６０日になる郵便局は北海道や山口県などで１１局に上った。

停止車両数は法令で各営業所に所属する車の「５割を超えない」台数までと定められており、処分対象の郵便局でも、半数の車は稼働できる。ただ、岩手県や福井県などの９局では、車両が１台しかなく、ＪＰは車両が停止している間、外部委託の拡大などで郵送・物流サービスを維持する考えだ。

東京運輸支局（品川区）では１日午前、織田陽一支局長がＪＰの五味儀裕執行役員に対し、都内２局分の処分書を手渡した。