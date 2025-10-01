TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

きょうの東京は最高気温が22℃予想で、6月11日以来、112日ぶりに25℃を下回り、夏日解消になりそうです。空気を冷やす雨が降るためです。

きょうは地上付近に湿った空気が流れ込み、上空には寒気が入るため、関東、北陸、東北、北海道で大気の状態が不安定になるでしょう。雷を伴って激しい雨の降る所がありそうです。雷雲の下では竜巻などの突風も起きることがあるので、雷雨になっているときは、頑丈な建物で過ごすようにしてください。

【予想雨量 あす昼まで多い所】
　北海道：180ミリ
　　東北：100ミリ
関東甲信：80ミリ
　　北陸：60ミリ

北海道の胆振地方では、6時間に300ミリを超えるような記録的な大雨になっているところがあります。さらに雨量が増えるため、土砂災害や川の氾濫などに気をつけてください。

一方、西日本は晴れて、日差しがたっぷりあるので、30℃を超えて真夏日になる所もあるでしょう。

きょうの各地の予想最高気温
札幌　：24℃　釧路：18℃
青森　：23℃　盛岡：20℃
仙台　：22℃　新潟：25℃
長野　：25℃　金沢：25℃
名古屋：28℃　東京：22℃
大阪　：29℃　岡山：29℃
広島　：28℃　松江：27℃
高知　：30℃　福岡：30℃
鹿児島：29℃　那覇：32℃

ところで、南の海上は台風シーズンが続いています。フィリピンの東の海上にある熱帯低気圧があすまでに台風になる見込みです。台風になれば21号ということになりますが、日本の南では太平洋高気圧が強いので日本には近づかないでしょう。