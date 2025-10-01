地震で激しく損壊したセブ州ボゴ市にあるマクドナルドの建物/Rufino Alub/AP

（ＣＮＮ）フィリピン中部を９月３０日に襲ったマグニチュード（Ｍ）６．９の地震で、２０人を超す死者が出ている。

震源に近いセブ州のパム・バリクアトロ知事がフェイスブックに投稿した情報によると、この地震で計２７人が死亡し、１４３人が重軽傷を負った。

フィリピン赤十字の代表は、バスケットボールの試合が行われていたセブ州のスポーツ競技場が倒壊し、沿岸警備隊員や消防隊員を含む少なくとも１３人が死亡したと伝えていた。

米地質調査所（ＵＳＧＳ）によると、地震は現地時間の３０日午後１０時ごろ発生。震源地はレイテ島のパロンポン西部沖、震源の深さは約１０キロだった。

赤十字の救急隊は、３地域で少なくとも負傷者６０人の手当てを行っている。「一部が倒壊した教会や、避難を強いられた学校もある」と赤十字関係者は話している。

セブ島からＳＮＳに投稿された映像には、ショッピングモールで発生した火災や大きな被害が出たマクドナルドの様子が映っている。ミスコンの参加者が壇上で逃げ惑う映像もあった。

セブ州ボゴ市にあるマクドナルドの建物は激しく崩れ、隣接するビルは１階部分が押しつぶされている。

フィリピン地震火山研究所は、Ｍ６．９の地震の数時間後に震源近くで複数回の余震を観測した。レイテ島、ビリラン島、セブ島に出していた津波警報は１０月１日未明に解除した。

レイテ島、ビリラン島、セブ島のあるフィリピン中部のビサヤ諸島では、ＵＳＧＳの推計で５０万人以上が非常に強い揺れを感じた。

フィリピンでは２０２２年、最も人口の多いルソン島北部で発生したＭ７．０の地震で少なくとも５人が死亡、１００人以上が負傷していた。１９年には、やはりルソン島で起きたＭ６，１の地震で少なくとも１１人が死亡した。