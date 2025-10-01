柏木由紀子77歳、“アンチエイジング”手作り料理が「健康的」「体に良いものばかり」「綺麗な盛り付け」
女優の柏木由紀子が、1日までにインスタグラムを更新。手作り料理を披露すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。
【写真】柏木由紀子77歳、“手作り料理”が「健康的」「盛り付け綺麗」 過去の料理も（9枚）
SNSにて度々オシャレなコーデや料理を投稿し、注目を集めている柏木。4月17日には、ライフスタイルなど自身のこだわりが詰まった『YUKIKO STYLE』（講談社）を発売し話題を呼んだ。
今回は、「簡単！ 美味しい！ アンチエイジングご飯」「今日の献立は 美と健康のアボカド御膳」と、手作り料理を投稿。完成までの様子を動画に収めた。ファンからは「健康的」「体に良いものばかり」「綺麗な盛り付け」などのコメントが集まっている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
