光温熱ケアを自宅で簡単に！＆MEDICAL 光温熱LEDリカバリーデバイス「LUMICARE(ルミケア)」シリーズ

株式会社ドリームが展開する&MEDICALブランドから、光温熱LEDで筋肉のコリをほぐす『LUMICARE(ルミケア)』シリーズが登場。

首・肩用の「LUMICARE neck(ルミケア ネック)」と腰・ボディ用の「LUMICARE body(ルミケア ボディ)」が、2025年12月初旬の一般販売に先駆け、応援購入サイトMakuakeにて2025年11月9日まで先行販売を実施中です。

&MEDICAL 光温熱LEDリカバリーデバイス「LUMICARE(ルミケア)」シリーズ

プロアスリートも疲労回復や筋肉の痛み治療のために使用している注目のリカバリー方法「光温熱ケア」

そんな光温熱ケアを自宅で簡単にできるようにと開発されたのが、光温熱LEDを搭載したリカバリーデバイス『LUMICARE』シリーズです。

軽量設計＆コードレスなので、デスクワークや家事をしながら、首や腰に巻くだけで本格的なケアが15分で完了します。

可視光線と近赤外線のダブルの光でケア

『LUMICARE』は、可視光線と近赤外線という2つの異なる波長を同時照射し、皮膚表面から筋肉層まで段階的にアプローチします。

可視光線が血行を促進し、近赤外線が筋肉層まで到達して温めることで、表層から深層までを立体的にケア。

光と温熱のハイブリッドで、深部の筋肉まで効果的に働きかけます。

医療機器として認められた効果

『LUMICARE』シリーズは医療機器の認証を取得しており、以下の効果が認められています。

・疲労回復

・血行をよくする

・筋肉の疲れをとる

・筋肉のこりをほぐす

・神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

・胃腸の働きを活発にする

首や腰以外に、お腹や背中、太もも、ふくらはぎなどの疲れにも効果的です。

LUMICARE neck(ルミケア ネック)

価格：19,800円(税込)

サイズ：W58×D8.5×H1cm

医療機器認証番号：307AGBZX00042000

首や肩のコリに悩む方におすすめのネックタイプです。

LUMICARE body(ルミケア ボディ)

価格：23,100円(税込)

サイズ：本体 W50×D10×H1cm／固定ベルト 82×4cm

医療機器認証番号：307AGBZX00043000

腰や背中など、体の広い範囲に使えるボディタイプです。

アスリートも注目する本格的な光温熱ケアを、自宅で「ながら」で手軽に体験できる、現代人の疲れに寄り添う画期的なセルフケアデバイス。

気になる方は、Makuakeの先行販売をチェックしてみてください。

&MEDICALブランドから登場する『LUMICARE』シリーズの紹介でした。

