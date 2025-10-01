Ｊリーグは１日、海外指導者招へいプロジェクトを立ち上げ、グローバルフットボールアドバイザーとしてドイツ人指導者のロジャー・シュミット氏と契約することに合意したと発表した。招へい期間は２０２５年１０月〜２０２６年６月の９か月間となっている。

このプロジェクトは、欧州の強豪クラブで長年にわたり監督経験を積んだシュミット氏が、アカデミー世代の現場指導や指導者（監督、コーチ）・スポーティングダイレクター（以下ＳＤ）向けのセミナー、ＪリーグやＪクラブへの知見の共有などを通じ、世界トップのフットボール水準の考え方や指導方法等を浸透させることを目的としている。

シュミット氏は２００４年、３７歳でドイツ５部のクラブで選手兼監督に。翌シーズンからは監督業に専念し、１１―１２シーズンには当時ドイツ２部のパーダーボルンを指揮。１２年にレッドブルグループの統括スポーティングダイレクターで戦術家として知られたラルフ・ラングニック氏に招かれザルツブルクへ。就任２年目にはオーストリア国内２冠を達成。１４年にはレバークーゼンの監督に就任。その後、北京国安での挑戦、ＰＳＶでの指揮を経て、２２年夏から監督を務めたベンフィカではリーグ優勝。欧州ＣＬでもクラブをベスト８へと導いた。２５年６月には、ＦＩＦＡより戦術的・実践的トレーニングの方法論がシリーズ化され全世界に公開された。

Ｊリーグ・野々村芳和チェアマン「この１０月より、Ｊリーグの海外指導者招へいプロジェクトがスタートします。Ｊリーグがアジアで勝ち、さらには世界トップを目指すためには、選手だけでなく指導者やスポーティングダイレクターの水準向上も極めて重要なテーマととらえています。ヨーロッパ強豪クラブの監督を歴任し、実績・経験ともにトップレベルの監督であるシュミット氏がＪリーグの成長戦略に共感してくれたことは、Ｊリーグにとって大きなチャンスであると考えています。本プロジェクトを通じ、指導者の側のグローバル視点をより向上させることにより、Ｊリーグ、Ｊクラブが世界に近づくさらなる一歩となることを期待しています」

ロジャー・シュミット氏「この度、Ｊリーググローバルフットボールアドバイザーに就任したことを大変光栄に思います。今年７月に野々村チェアマンとデュッセルドルフで実際にお会いし、Ｊリーグが目指す姿やこの先の成長戦略に共感する部分が多かったことから、この野心的なプロジェクトに参加することを決めました。Ｊリーグの将来を担う各Ｊクラブのスポーティングダイレクターや指導者とのセッション・交流や、未来あるユース世代の指導などを通じてＪリーグ、そして日本サッカーの強化・発展にこの期間中全力で貢献したいと思っています。“世界で戦うＪリーグ”の実現に私が持つアイデアや経験、フットボール哲学を活（い）かせることを楽しみにしています」

◆プロジェクト概要

〈１〉Ｊリーグアカデミー選抜チーム指導とメソッドの共有 Ｊリーグ選抜チームの今後の活動における指導をシュミット氏が行い、そのフットボール哲学とトレーニングメソッドを国内の指導者やＪクラブ等に展開する

〈２〉指導者・ＳＤ向けスペシャルプログラム Ｊクラブ等の指導者向けに世界基準のフットボールを浸透させるためのセッションプログラムを実施する

〈３〉リーグやＪクラブへの試合視察を通じたフィードバック 明治安田Ｊリーグおよび各大会の視察を通じシュミット氏の知見をリーグ・クラブへフィードバックする