“台湾チア文化”の魅力を楽しめる！シャイン「Rakuten Girls 2025年度版公式トレーディングカード」

玩具メーカーの株式会社シャインが、台湾プロ野球の公式チアリーダー「Rakuten Girls」の2025年度版公式トレーディングカードを、2025年10月4日(土)より日本国内で初めて販売します。

これまで台湾限定で展開されていた人気カードが待望の日本上陸。

ファン待望の特別仕様を多数収録し、日本でも急速に広がる“台湾チア文化”の魅力を存分に楽しめる内容になっています。

シャイン「Rakuten Girls 2025年度版公式トレーディングカード」

価格：

・プレミアムボックス(50枚入り)：173,250円(税込)

・コレクションボックス(150枚入り)：24,750円(税込)

発売日：2025年10月4日(土)

販売場所：シャインモール、楽天市場 他

仕様：サイズ 89mm × 63.5mm

「Rakuten Girls」は、台湾プロ野球界を飛び出し、日本でもイベントやパフォーマンスを通じて多くのファンを獲得しています。

台湾では予約販売開始と同時にプレミアムボックスが売り切れるほどの人気を誇る公式トレーディングカードが、ついに日本で発売されます。

商品の特徴

本商品には、新加入メンバー5名を含めた豪華なラインナップを収録。

ここでしか手に入らない、以下のような様々な種類のレアカードが封入されています。

・サマー水着直筆サインカード

・モーニングラブパジャマ直筆サインカード

・実戦ユニフォーム直筆サインカード

・青春アカデミー直筆サインカード

・特殊カット仕様カード(限定加工あり)

中には、メンバーが撮影で実際に着用した衣装の一部が挟み込まれたカードなど、ファン垂涎のアイテムも含まれています。

商品ラインナップ

プレミアムボックス

価格：173,250円(税込)

50枚入りで、レアカードが8枚封入された豪華仕様のボックスです。

コレクションボックス

価格：24,750円(税込)

150枚入りで、レアカードが1枚封入されています。

「Rakuten Girls」メンバーインタビュー

日本での発売決定について、メンバーから喜びのコメントが届いています。

日本人メンバーの高橋佳帆さんは、「とても驚きましたし、とても嬉しいです。日本の皆さんからも『ぜひ欲しい！！』という声を聞いていたので、ぜひ多くの方の手に取っていただきたいです」とコメント。

また、岱縈(ダイイン)さんは「これで台湾のファンにお願いしなくても自分で集められる！」という日本のファンの喜びの声を明かしてくれました。

穎樂(インルー)さんは「それぞれのカードには私たちの姿が映し出されていて、手に取った瞬間にまるで私たちの応援エネルギーを受け取るような感覚を楽しんでいただけたら嬉しいです」とカードの魅力をアピールしています。

これまで手に入れるのが難しかった「Rakuten Girls」の公式トレーディングカード。

ファンにとっては見逃せない、数量限定のコレクションアイテムです。

株式会社シャインから発売される「Rakuten Girls 2025年度版公式トレーディングカード」の紹介でした。

