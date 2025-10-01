歌手の工藤静香が友人の「絢ちゃん」とのオフショットを披露した。

１日までにインスタグラムで「めちゃくちゃ楽しい休日でした もうさ〜 絢ちゃんがお湯を沸かして、コーヒー豆をミルして、枝を探してコーヒーを入れてくれたのよ〜本当に嬉しかったなぁ」とつづり、タレント・イモトアヤコと自然の中で過ごす様子を投稿。 「どんな高級コーヒーより何より、美味しい嬉しい絢ちゃんの枝コーヒーでした！ファンの方から夏のライブにいただいた羊羹とナッツ、そして梅を持っていきました 終始笑いっぱなし 前から約束していた山登り 寒くなる前に行けてよかった 皆さんにグリーンの美しさと気持ち良さをシェア」と明かし、ストーリーズでも「今日は絢ちゃんとお出かけ」とイモトが運転する車で移動中の姿をアップした。

イモトも自身のアカウントで「静香さんとまさかの高尾山へ」と登山の様子を動画で投稿。異色の交流にフォロワーは「めちゃくちゃ楽しそう！！」「ホント仲良しですね」「素敵な笑顔」「かわいー」などの声を寄せた。

イモトは今年２月２３日放送の日本テレビ系「世界の果てまでイッテＱ！」（日曜・午後７時５８分）で、工藤の次女でモデルのＫｏｋｉ，と共演している。