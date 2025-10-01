◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第１戦 ドジャース―レッズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ポストシーズン初戦となるワイルドカードシリーズ第１戦、本拠地・レッズ戦に先発したドジャースのブレーク・スネル投手（３２）が、７回９１球を投げて４安打２失点、９奪三振の好投を見せ、リードを奪って降板した。

初回は先頭のフリードルから空振り三振を奪うなど、たった７球で３者凡退に抑えたスネル。１回裏には大谷翔平投手（３１）の先頭弾で１点の援護点をもらった。リードした２回も２死でデラクルスから見逃し三振を奪うなど３者凡退。３回は２死から二塁打と四球で一、二塁とピンチを背負ったが、マルテから空振り三振を奪って切り抜けた。

３回裏にはフリーマン、マンシーの連続四球で１死一、二塁のチャンスを作ると、T・ヘルナンデスが左翼席へ３ラン。続くエドマンも右翼席へソロで２打席連続弾を放ち、５―０とリードを広げた。５点のリードをもらったスネルは４回、２者連続三振を奪うなど３者凡退。５回も危なげなく３者凡退で抑えた。５回裏にはT・ヘルナンデスが２打席連続弾。リードは６点となった。６回も３者凡退で１０者連続アウト。レッズ打線を手玉に取った。

６回裏には大谷のこの日２発目となる２ランでリードは８点。７回は３回以来となる安打を浴びてスティーブンソンに左翼線へ適時二塁打を許すなど３安打で２点を失ったが、大量リードにも助けられた。

レイズで１８年、パドレスで２３年にサイ・ヤング賞に輝いた実績のあるスネルは、今季から５年総額１億８２００万ドル（約２７３億円＝契約当時のレート）の大型契約でドジャース入り。先発の軸としてフル回転することが期待され、開幕ローテにも入ったが、たった２登板で左肩を痛め、負傷者リスト（ＩＬ）に入って離脱した。

８月に復帰すると少しずつ調子を上げて、終わってみれば１１登板で５勝４敗、防御率２・３５。山本、大谷、グラスノー、シーハン、カーショーら好調な先発陣がいる中でポストシーズン初戦の先発を託された。前日２９日（同３０日）の会見では「とても興奮している。初戦で先発することほど素晴らしいことはない。目標にするのは、いいスタートを切って勝ち、勢いをつけること」と意気込みを口にしていた。

レッズとは今季は対戦がなかったが、ジャイアンツ時代の昨年８月２日（同３日）に敵地で対戦した際に、９回１１４球を投げて、無安打無失点、１１奪三振３四球でノーヒットノーランを達成した相性のいい相手だった。あす１日（同２日）の第２戦は山本由伸投手（２７）が先発し、１勝１敗と第３戦までもつれた場合には大谷翔平投手（３１）が先発することが濃厚になっている。