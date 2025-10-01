元宝塚歌劇団宙組トップ娘役で女優の実咲凜音（みさき・りおん）が１日に自身のインスタグラムを更新し、第１子妊娠を発表した。

「いつも応援してくださっている皆様へ」と題して投稿。「大変ご心配をおかけしておりましたが、この度、新しい命を授かりました事をご報告申し上げます」と妊娠したことを伝えた。実咲は今年６月に、ミュージカル「ピーターパン」を体調不良のため降板することを報告していた。

現在の体調については「現在は安定期に入り、体調も落ち着いて家族や周りに居てくださる方々のおかげで健やかに過ごしております」という。「今後も出来る範囲でお仕事を続けさせて頂きますので、温かく見守って頂けましたら幸いです」とメッセージを寄せた。

実咲は２００９年、宝塚歌劇団に９５期生として入団。同年の「Ａｍｏｕｒ それは…」で初舞台後、花組に配属。１０年「麗しのサブリナ」新人公演でヒロインに抜擢。新人公演やバウホール公演で数多くヒロインを演じる。１２年に宙組トップ娘役就任。１５年「ＴＯＰ ＨＡＴ」「王家に捧ぐ歌」アイーダ役、１６年「エリザベート」エリザベート役、宝塚バウホール公演「双頭の鷲」王妃役など。１７年４月３０日「王妃の館/ＶＩＶＡ！ＦＥＳＴＡ！」の東京千秋楽をもって宝塚歌劇団を退団した。

プライベートでは２３年８月に俳優の廣瀬友祐（ゆうすけ）との結婚を報告した。