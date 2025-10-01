本拠地でレッズとWCS初戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）初戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席に先頭打者弾を放つと、6回の第4打席にはこの日2本目となる本塁打を放った。

大谷は初回、相手先発グリーンの100.4マイル（161キロ）の4球目をとらえると、打球は右翼スタンドへ一直線。打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、飛距離375フィート（約114.3メートル）という爆速の先頭打者弾となった。

第2、3打席は三振に倒れたが、6-0とリードの6回の第4打席に再び爆発。打球速度113.5マイル（約182.7キロ）、飛距離454フィート（約138.4メートル）の一発は右中間スタンドに着弾した。

異次元の2発に米記者はもはや混乱状態に陥った。

米カリフォルニア州地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のドジャース番ビル・プランケット記者は、自身のXに「またぶっ飛ばした。ショウヘイ・オオタニのこの試合2本目のホームランは、（時速113.5マイルと）前回ほどの打球速度ではなかったものの、飛距離は（454フィートと）はるかに伸びた」とつづった。

また、米カリフォルニア州地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のジャック・ハリス記者も、Xに「ショウヘイ・オオタニの打球はたった時速113.5マイル。飛距離は454フィートだった」と投稿した。

2人とも1本目の打球速度に2本目が劣るが、飛距離が伸びたことを指摘。2本目の打球速度113.5マイル（約182.7キロ）ですら「たった」と表現し、大谷のパワーに“感覚麻痺”しているようだった。



（THE ANSWER編集部）