朝井リョウ　作家生活15周年×『イン・ザ・メガチャーチ』刊行記念インタビュー
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢»¨»ï¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù2025Ç¯10·î¹æ¤«¤é¤ÎÅ¾ºÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®Àâ¤¹¤Ð¤ë¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¶ÍÅç¡¢Éô³è¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤è¡Ù¤¬Ã±¹ÔËÜ´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2010Ç¯2·î¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¸å¤âÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Ä«°æ¥ê¥ç¥¦¤¬¡¢º£Ç¯¤Çºî²ÈÀ¸³è15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ºî²È¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¿·ºî¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥á¥¬¥Á¥ã¡¼¥Á¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡Öº£¡×¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÔ½¸Éô¤Î¼ñ¸þ¤Ç¼èºà¸½¾ì¤Ë¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃøºî¡£15Ç¯´Ö¤Îºî²È³èÆ°¤ÎÎò»Ë¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¸ÀÍÕ¤¬¼«Á³¤È¤¹¤Ù¤ê½Ð¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼3Ç¯ÌÜ¤Ë¡Ø¶ÍÅç¡¢Éô³è¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤è¡Ù¤ò±Ç²è¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬¡¢ºî²È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤ÇºÇ½é¤Ë¹ß¤ê³Ý¤«¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤Î±Ç²è²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤±Ç²è¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡Ê¢¨Æ±±Ç²è¤Ï¡¢Âè36²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò´Þ¤à3ÉôÌç¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡Ë¡£µÈÅÄÂçÈ¬´ÆÆÄ¤ÈµÓËÜ²È¤Î´î°Â¹ÀÊ¿¤µ¤ó¤¬¾®Àâ¤ò¸«»ö¤Ëºî¤êÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î±Ç²è¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±É¸÷¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç»ä¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ø²¿¼Ô¡Ù¤¬Ä¾ÌÚ¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¼ó¤¬·Ò¤¬¤ë¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¡¢ËÜÅö¤ÏÇ½ÎÏ¤Î¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¤´¤Þ¤«¤»¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤«¡×
¡¡¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢À¤´Ö¤Î¼ªÌÜ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤¿2Âç»ö·ï¤Î»Ä¶Á¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¯¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö12Ç¯ÌÜ¤Ë¡ØÀµÍß¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢Í½ÁÛ³°¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤â¡È¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤¿¼ó¤¬·Ò¤¬¤Ã¤¿¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼¡¤Ë½Ð¤·¤¿¡ØÀ¸¿£µ¡Ù¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ÂÎ´¶¤Ç8³ä¤¯¤é¤¤¤ÎÊý¡¹¤¬¡È¡ØÀµÍß¡Ù¤Ç½é¤á¤ÆÄ«°æ¤µ¤ó¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡É¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÎ¤ÎÆÉ¼Ô¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡ØÀµÍß¡Ù¤ÇÆÉ¼Ô¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊÆÉ¼Ô¤¬»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡ØÀµÍß¡Ù°ÊÁ°¤È°Ê¸å¤È¤Ç¡¢ºîÉ÷¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï°Õ³°¤Ê±¿Ì¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ØÀµÍß¡Ù¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¼«ÂÎ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¹¤°¤Îº¢¡¢Ë¿½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÊÔ½¸¤µ¤ó¤Ë¡È¤³¤¦¤¤¤¦°Æ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡É¤È°ìÅÙÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¿ÊÔ½¸¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¤ä¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¤Ê¡¢¤ÈÆ¬¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬½ñ¤¤¿¤¯¤Æ¤âÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ü¥Ä¤È¤â°ã¤¦¡¢À¤¤Ë½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¤¢¤ë¤è¤Ê¤È»×¤¤¡¢Åö»þ¤Ï¤â¤Ã¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¿¶¤êÀÚ¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ»þ´Ö¤òËº¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤«¡¢Êª¸ì¤Ë¥Î¤ì¤ë¤â¤Î¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤ã¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ò·ï¤ò¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊý¿Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦ÃÏµåÃ±°Ì¤ÇÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤À¤¿¤À¼«Ê¬¤¬½ñ¤¤¿¤¤¤â¤Î¤ò½ñ¤³¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤¬°ìÅÙ¤ÏÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ØÀµÍß¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£ÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¿·Ä¬¼Ò¤ÎËÌÂ¼¡Ê¶Ç»Ò¡Ë¤µ¤ó¤Ê¤é¤³¤Î¾®Àâ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¡¢½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤³¤½¤¬¡¢ºî²È¤Î¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡¢15Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤âÂç¤¤Ê°ì¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜ¤ò½Ð¤¹Á°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ç´°Á´¤ËÆÉ¼Ô¤¬Î¥¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤¬Â¿¤¯ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤â¤Ã¤È³°¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡ØÀ¸¿£µ¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Î¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥á¥¬¥Á¥ã¡¼¥Á¡Ù¤â½ñ¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£Â¾¤Î¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤Ã¤È¡¡»ä¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¸÷¤¬¤¢¤ë
¡¡¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥á¥¬¥Á¥ã¡¼¥Á¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¾®Àâ¤Î¶â»úÅã¡ØÉðÆ»´Û¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂêºà¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¾®Àâ¤À¡£¤¿¤À¡¢¡ØÉðÆ»´Û¡Ù¤Ï½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌÜÀþ¤«¤éÉÁ¤«¤ì¤¿Êª¸ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥á¥¬¥Á¥ã¡¼¥Á¡Ù¤ÏÁ´¤¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î»ÅÊý¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¡£Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ÜµÒ¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤Ç»ö¶È³ÈÂç¤òÁÀ¤¦¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥À¥à·ÐºÑ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·À¤Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹»æ¾å¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡£·ÐºÑ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë°·¤¦ÇÞÂÎ¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤¬¡¢ºî²È¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ò»É·ã¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÇÞÂÎ¤Î¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó°Õ¼±¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¤«µÕÊý¸þ¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ØÀ¸¿£µ¡Ù¤Î»þ¤Ï¡¢Ã´Åö¤µ¤ó¤«¤é¡È¿·Ê¹¤ÎÆÉ¼Ô¤ÏÇ¯ÎðÁØ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤ò¤¢¤Þ¤ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤À¤è¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÆâÍÆ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¤¢¤¢¤¤¤¦¤â¤Î¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥á¥¬¥Á¥ã¡¼¥Á¡Ù¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆü·Ð¤µ¤ó¤Ç¤ÏÎò»Ë¾®Àâ¤¬Ï¢ºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¤½¤ÎÊý¸þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÏÌµÍý¤À¤Ê¤È¤¤¤¦Äü¤á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤ê¸½Âå¤ÎÏÃ¤ò½ñ¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þÂå¤Î¶õµ¤¤òÉÓµÍ¤á¤Ë¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬º£¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¤â°ìÈÖ¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆÉ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÆ÷¤¤¤òÓÌ¤°¤È¤¤¤¦¤«¡×
¡¡Æ÷¤¤¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤Û¤É¡¢ÂÎ¸³¤ò¿Í¤È¶¦Í¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤¤¤¤Æ÷¤¤¤Ç¤¢¤ì¥Ø¥ó¤ÊÆ÷¤¤¤Ç¤¢¤ì¡¢ËÜÇ½Åª¤ÊÉôÊ¬¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶¿¨¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥á¥¬¥Á¥ã¡¼¥Á¡Ù¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤À¡£
¡¡Êª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë1¿ÍÌÜ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë47ºÐ¤Îµ×ÊÝÅÄ·ÄÉ§¡£Î¥º§¸å¤Ï°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¾ðÇ®¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿Æ±´ü¤«¤é¡È¤È¤¢¤ëÇ½ÎÏ¡É¤òÇã¤ï¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼´Ö¶á¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×±¿±Ä¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£·ÄÉ§¤Ï¿½¤·½Ð¤ò¤¹¤°¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£
¡Öº£ºî¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥à·ÐºÑ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÂ¦¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¿ä¤·³è¡É¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊª¸ì¤è¤ê¡¢¾ðÊó¤ò¹ª¤ß¤ËÍÑ¤¤¤ÆÂç½°¤òÀðÆ°¤¹¤ëÏÃ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢»ä¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¤¤í¤ó¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¸«¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½ÐÌò¤Î¿Í¤¿¤Á¤è¤ê¤â¤à¤·¤í¡È¾ðÊó¤Ò¤È¤Ä¤ÇÂç½°¤Î´¶¾ð¤ä¹ÔÆ°ÎÏ¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Î¤Û¤¦¤Ë¶¯¤¯´Ø¿´¤òÊú¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î¸½¾Ý¤ÏÁªµó¤äÀïÁè¤Ë¤âÄÌ¤º¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤Ç½ñ¤¤¿¤¤¡¢¤È¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Õ¥¡¥ó¥À¥à·ÐºÑ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï¤½¤ì¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¡¢ÁÔÇ¯´ü¤ÎÃËÀ¤ÎÃËÍ§Ã£ÌäÂê¡¢¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÉôÊ¬¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¤Î¤ÏÁÛÄê³°¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡2¿ÍÌÜ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢19ºÐ¤ÎÉðÆ£À¡¹á¤À¡£³¤³°Î±³Ø¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ÆÂçÊ¬¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö½é¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤äÎø¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£3¿ÍÌÜ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢35ºÐ¤Î¶ùÀî°¼»Ò¡£Åìµþ¤Ç·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Ï¡¢À¸³è¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÀÚ¤êµÍ¤á¤Æ¡¢¼ç¤Ë2¡¦5¼¡¸µ¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ÎÆ£¸«ÎÑÂÀÏº¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¤¸²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¤ÈSNS¤ò½ä²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥À¥à·ÐºÑ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÂ¦¤ò½ñ¤¯¤Ê¤é¡¢¤Î¤á¤ê¹þ¤àÂ¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Â¦¤â½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤Ê¤¤¤È¸ì¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»÷¤¿·Á¤Î¿®¶Ä¿´¤«¤éÊâ¤ß¤À¤·¤¿2¿Í¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò¾§¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÁ´¤¯ÁêÈ¿¤¹¤ëÊý¸þ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤â½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î3»ëÅÀ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë¾È¤é¤·½Ð¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿3¤Ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤æ¤ë¤ä¤«¤Ç³ê¤é¤«¤Ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ·èÄêÅª¤ÊÊÑ²½¤¬¡¢3¿Í¤Î»ëÅÀ¤ò¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¹¤ë·Á¼°¤ÇÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ºî²È¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡¢Â¿»ëÅÀ·²Áü·à¼°¤À¡£
¡Ö¡ØÀ¸¿£µ¡Ù¤Ç¤Ï¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¹¤®¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤Ü¤ê¤Ë¤·¤¹¤®¤¿¤È¤¤¤¦È¿¾Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÄ¹ÊÔ¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á´¶¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤½¤³¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë·ÁÂÖ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦à½Ö´Öá¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦½ñ¤¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÍßµá¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¥Ô¥ó¥È¤òÄê¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ç¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤ÆÎ¥¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¶¯Îõ¤Ê¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤À¡£¤½¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤Ï¡¢Ä«°æºîÉÊ»Ë¾å¿ï°ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö»ä¼«¿È¤ÎÃæ¤Ë¡¢¸÷¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤Ã¤È»ä¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¸÷¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¾®Àâ¤ò½ñ¤¯»þ¤ËÉ¬¤ºÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆÃ¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¢£¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤È¡¡ºî²È¤È¤·¤Æ¤É¤¦À¸¤¤ë¤«
¡¡Ä«°æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ2025Ç¯¤Ï¡¢Ã»ÊÔ¥é¥Ã¥·¥å¤È¸À¤¨¤ë¾õ¶·¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç½ÅÐÈ¾Åç±þ±ç¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¢¥ó¥í¥½¥¸¡¼¡Ø¤¢¤¨¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ù¡Ê1·î´©¡Ë¤Ë´ó¹Æ¤·¤¿¡Ö¤¦¤é¤¢¤ê¡×¡¢¿·ÁÏ´©¤ÎÊ¸·Ý»ï¡ØGOAT¡ÙÂè2¹æ¡Ê6·î´©¡Ë¤Ë´¬Æ¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡ÖÆÃ½¸¡§¥¥È¥ô¥©¥é¤Îº£¡¡·¬¸¶Í§µª¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Î¾ì¹ç¡×¡¢¡Ø¾®Àâ¥È¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡Ù²Æµ¨¹æ¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö»°½½ÈÖÌÜ¡×¡£
¡Ö¿·Ê¹Ï¢ºÜ¤¬2ËÜÂ³¤¤¤¿¤Î¤¬·ë¹½¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¾®Àâ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã»ÊÔ¤«¤é´ª¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ã¤Æ¡¢°ÍÍê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¼ºÎé¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤Ù¤Æ¤È¤Æ¤âÇ®ÎÌ¤Î¤¢¤ë´ë²è¼Ô¤«¤é¤Î°ÍÍê¤Ç¡¢¤ªÀ¼¤¬¤±¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤«¤é¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÖÃ»ÊÔ¤À¤ÈÃ»¤¹¤®¤ë¤·Ä¹ÊÔ¤Ë¤¹¤ë¤È¥À¥ì¤ë¡¢150Ëç¤«¤é200Ëç¤°¤é¤¤¤Ç¥Ð¥Ã¤ÈÁö¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¡¢ÃæÊÔ¥µ¥¤¥º¤ÎÏÃ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬1¸Ä¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÃæÊÔ¤Ã¤Æ½Ð¤·¤É¤³¤í¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã»ÊÔ°Ê³°¤À¤È¼¡¤Ï¤½¤ì¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÃ¶½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ÎÊÔ½¸¤µ¤ó¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤¢¤È¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀÄ½Õ¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¿¤¤Íß¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÄ½Õ¾®Àâ¤Ï¼«Ê¬¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢Ä¹¤é¤¯½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢²þ¤á¤Æº£¤Þ¤¿½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¦¡£
¡Öº´Æ£Â¿²Â»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ø°ì½Ö¤ÎÉ÷¤Ë¤Ê¤ì¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾®Àâ¤ÎÂçÄ¹ÊÔ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾®Àâ¤Ã¤Æ¡¢»þÂå¤ä¼Ò²ñ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÉ¤ßÌ£¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢ÆÉ¼Ô¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡È»þ´Ö¤òËº¤ì¤ÆÆÉ¤Þ¤»¤é¤ì¤¿¡ª¡É¤Ã¤Æ²¿¤Ë¤â¾¡¤ë·Ð¸³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤ò¤¤¤Ä¤«½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£ÀµÄ¾¡¢²áµî¤Ë°ìÅÙ¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÂêºà¤Ë¤·¤Æ300Ëç¤Û¤É½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÜºÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ä¤«¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡ØÀµÍß¡Ù¤ä¡ØÀ¸¿£µ¡Ù¤Î´©¹Ô¤ËºÝ¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º¢¤È¤Ï¡¢ºî²È¤¬¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤´¤¯¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤Èºî²È¤È¤·¤Æ¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤Î¶¹´Ö¤Ç¤º¤Ã¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÊÌ¤Ë²ò·è¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¡¢¡È¤â¤Ã¤È¿Í¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡É¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢ºî²È¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤Î¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹½ÃÛ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸·¤·¤¤´é¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¸·¤·¤¤´é¤Çµ¢¤ë¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤Î°ÍÍê¤·¤«¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿É¾µÄ²ñ¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ1ÉÃ¤â¾Ð¤ï¤ºµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤â¤â¤Á¤í¤óÂçÀÚ¤Ê»Å»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¿Í¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë»þ´Ö¤ä»Å»ö¤ò¼«Ê¬¤«¤éÁß¤½¸¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ëºî²È¤È¤·¤Æ¤ÎÂ©¤â¿¤Ó¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¼ÂÁ©¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢ÍÙ¤ë¤³¤È¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¥À¥ó¥¹¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ºî²È¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¼ñÌ£¤ÇÌ©¤«¤Ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯11·î¡¢Æ±´ü¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Îºî²È¡¦Í®ÌÚËã»Ò¡¢²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤ó¤ÇÀ¤ÅÄÃ«Ê¸³Ø´Û¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ñ1300Ì¾¤ÎSpotify O-EAST¤Ç¥Ï¥í¥×¥í³Ú¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£·Î¸Å¾ì¤ò¼è¤ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤·¤ÆËÜÈÖ¤ËÎ×¤ß¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¾®Àâ¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ØÀµÍß¡Ù¤Ç¼ÆÅÄÏ£»°Ïº¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤âËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ÍÁ°¤ÇÍÙ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Èº£¡¢¼ÆÅÄÏ£»°Ïº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦²áµî¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤è¤êÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â!? ¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¤Æ¡£Í®ÌÚ¤µ¤ó¤Î¡ØBUTTER¡Ù¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á³Æ¹ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÊ¸³ØÂåÉ½¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤è¤êÌ£¤ï¤¤¿¼¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Çºî²È¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤´é¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¬Á´Éô¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¤è¤êµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¡È¤â¤Ã¤Èºî²È¤È¤·¤Æ¤â´èÄ¥¤í¤¦¡É¤È¿·¤¿¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Í¯¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÍÙ¤ê½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¤É¤³¤«ÏÄ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ºî²È¤È¤·¤ÆËÜµ¤¤ÎºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¸«¤ë¿Í¤¬¸«¤¿¤éÌÂÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥á¥¬¥Á¥ã¡¼¥Á¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¤½¤ì¤¬Àµ²ò¤Ç¹¬¤»¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢Â¾¿Í¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¶ò¤«¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿Â¾¿Í¤Î»ëÅÀ¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥á¥¬¥Á¥ã¡¼¥Á¡Ù¤Ç¤Ï¡È»ëÌî¡É¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ºî²È¤È¤·¤Æ¤Ï»ëÌî¤ò¹¤¯»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹»þ¤Ë¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ»ëÌî¤ò¶¹¤á¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤â¤¦¤¤¤¤¡¢¤ä¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Àª¤¤¤¬»ä¤Ë¤Ï·ç¤±¤¬¤Á¡£¶âÈ±¤À¤Ã¤Æ¡¢36ºÐ¤ÎÃËÀ¤ÎµÞ¤Ê¶âÈ±¤Ã¤ÆÊ¸²½¿Í¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤À¤è¤Ê¡Á¤È¤«»×¤¦¤ÈÂÆ§¤ß¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤¤¤Ö»×¹Í¤òÃÐ´Ë¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¡¢ÃÐ´Ë¤À¤±¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¤À¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤À¤±¤À¤È¡¢¿ÍÀ¸¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¡¢15Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ï¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºî²È¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¸å¤ËÊ¹¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¤Ï¤â¤¦½Ð¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡3Éôºî¤ò¸ø¸À¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Àè¤´¤íÊ¸¸Ë²½¤µ¤ì¤¿¡Ø¤½¤·¤ÆÃ¯¤â¤æ¤È¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤Ç´°·ë¤·¤¿¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÞÂÎ¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½¸¤á¤ì¤Ð¤æ¤¦¤Ë°ìºýÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¡¢¤Ê¤Î¤À¤¬¡£
¡Ö´ó¤»½¸¤á¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¤Ïºî¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºî¤ë¤È¤·¤Æ¤â²áµî3ºý¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢°ìºýÊ¬Ìó20ËÜ¤Î¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËËþÂ¤Ç¤¤ë¥Í¥¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¤È¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤À¤±¤Ï´°Á´¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡áµÈÅÄÂç½õ¡¢¼Ì¿¿¡á´³Àî ½¤
¤¢¤µ¤¤¡¦¤ê¤ç¤¦¡ü1989Ç¯¡¢´ôÉì¸©À¸¤Þ¤ì¡£2009Ç¯¡¢¡Ø¶ÍÅç¡¢Éô³è¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤è¡Ù¤ÇÂè22²ó¾®Àâ¤¹¤Ð¤ë¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£13Ç¯¤Ë¡Ø²¿¼Ô¡Ù¤ÇÂè148²óÄ¾ÌÚ¾Þ¡¢14Ç¯¤Ë¡ØÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¤Î²¼½ñ¤¡Ù¤ÇÂè29²óÄÚÅÄ¾ù¼£Ê¸³Ø¾Þ¡¢21Ç¯¤Ë¡ØÀµÍß¡Ù¤ÇÂè34²ó¼ÆÅÄÏ£»°Ïº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡ØÀ¸¿£µ¡Ù¤Ï¡Ö¥¥Î¥Ù¥¹!2025¡×Âè1°Ì¤ËÁª½Ð¡£
¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥á¥¬¥Á¥ã¡¼¥Á¡Ù
¡ÊÄ«°æ¥ê¥ç¥¦/ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë2200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤¢¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î±¿±Ä¤Ë»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢Î¥º§¤·¤Æ²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹ÃË¡£Æâ¸þÅª¤ÇÁ¡ºÙ¤Êµ¤¼Á¤æ¤¨ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¿´Ï«¤òÌþ¤ä¤·¤¿¤¤Âç³ØÀ¸¡£Ãç´Ö¤È³Ú¤·¤¯ÉñÂæÇÐÍ¥¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤È¤¢¤ëÊóÆ»¤Ç¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë½÷¡£¥Õ¥¡¥ó¥À¥à·ÐºÑ¤ò»Å³Ý¤±¤ëÂ¦¡¢¤Î¤á¤ê¹þ¤àÂ¦¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Â¦--À¤Âå¤âÎ©¾ì¤â°Û¤Ê¤ë3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¡ÈÊª¸ì¡É¤Î¸ùºá¤òßÕ¤ê½Ð¤¹¡£
