クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会とMARK IS みなとみらいが、2025年10月25日(土)と10月26日(日)の2日間、「みなとみらい21ハロウィン2025」を開催します。

2回目の開催となる今年はさらにパワーアップ！

子どもたちが楽しめるパレードやスタンプラリー、フォトスポットなどでみなとみらい全体を盛り上げます。

みなとみらい21ハロウィン2025

みなとみらいエリアの各施設を舞台に、大人も子どもも楽しめるハロウィンイベント。

期間中は、対象店舗でハロウィンにちなんだメニューや、仮装をしてお店を訪れると受けられるお得なサービスなども実施され、街全体がハロウィンムードに包まれます。

開催概要

開催日時：2025年10月25日(土)・10月26日(日)

場所：クイーンズスクエア横浜、MARK IS みなとみらい、MM Grass Park2025

入場：無料

主催：クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会、MARK IS みなとみらい

ハロウィンパレード

華やかなマーチングバンドとともに、仮装した子どもたちがみなとみらいの街をパレードします。

ゴール地点ではお菓子のプレゼントも用意されています。

日時：10月26日(日) (1)11:00〜11:30 (2)14:00〜14:30

場所：クイーンズスクエア横浜からMARK IS みなとみらいまで

対象：事前応募した小学生以下のお子さまとその保護者

出演：大西学園中高等学校 吹奏楽部

※参加には公式サイトなどからの事前応募が必要です。

スタンプラリー・抽選会

ラリーポイントをめぐってお菓子をゲットできるスタンプラリーが開催されます。

すべてのスタンプを集めると、ゴールポイントで抽選会にも参加可能です。

日時：10月25日(土)・10月26日(日) 11:00〜17:00

場所：クイーンズスクエア横浜、MARK IS みなとみらい、MM Grass Park2025

対象：小学生以下のお子さま

フォトスポット

ハロウィン仕様のフォトスポットが設置され、仮装した姿で記念撮影を楽しめます。

設置期間：10月18日(土)〜10月31日(金)

場所：クイーンズスクエア横浜(2F ザ・キューブ)、MARK IS みなとみらい(2F ぶらりギャラリー)

仮装してパレードに参加したり、スタンプラリーでお菓子をもらったりと、子どもたちが主役になって楽しめるコンテンツが盛りだくさん。

家族みんなでハロウィンの素敵な思い出を作れるイベントです。

みなとみらいで開催される「みなとみらい21ハロウィン2025」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 子どもたちが楽しめるパレードやスタンプラリーも！みなとみらい21ハロウィン2025 appeared first on Dtimes.