子どもたちが楽しめるパレードやスタンプラリーも！みなとみらい21ハロウィン2025
クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会とMARK IS みなとみらいが、2025年10月25日(土)と10月26日(日)の2日間、「みなとみらい21ハロウィン2025」を開催します。
2回目の開催となる今年はさらにパワーアップ！
子どもたちが楽しめるパレードやスタンプラリー、フォトスポットなどでみなとみらい全体を盛り上げます。
みなとみらい21ハロウィン2025
みなとみらいエリアの各施設を舞台に、大人も子どもも楽しめるハロウィンイベント。
期間中は、対象店舗でハロウィンにちなんだメニューや、仮装をしてお店を訪れると受けられるお得なサービスなども実施され、街全体がハロウィンムードに包まれます。
開催概要
開催日時：2025年10月25日(土)・10月26日(日)
場所：クイーンズスクエア横浜、MARK IS みなとみらい、MM Grass Park2025
入場：無料
主催：クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会、MARK IS みなとみらい
ハロウィンパレード
華やかなマーチングバンドとともに、仮装した子どもたちがみなとみらいの街をパレードします。
ゴール地点ではお菓子のプレゼントも用意されています。
日時：10月26日(日) (1)11:00〜11:30 (2)14:00〜14:30
場所：クイーンズスクエア横浜からMARK IS みなとみらいまで
対象：事前応募した小学生以下のお子さまとその保護者
出演：大西学園中高等学校 吹奏楽部
※参加には公式サイトなどからの事前応募が必要です。
スタンプラリー・抽選会
ラリーポイントをめぐってお菓子をゲットできるスタンプラリーが開催されます。
すべてのスタンプを集めると、ゴールポイントで抽選会にも参加可能です。
日時：10月25日(土)・10月26日(日) 11:00〜17:00
場所：クイーンズスクエア横浜、MARK IS みなとみらい、MM Grass Park2025
対象：小学生以下のお子さま
フォトスポット
ハロウィン仕様のフォトスポットが設置され、仮装した姿で記念撮影を楽しめます。
設置期間：10月18日(土)〜10月31日(金)
場所：クイーンズスクエア横浜(2F ザ・キューブ)、MARK IS みなとみらい(2F ぶらりギャラリー)
仮装してパレードに参加したり、スタンプラリーでお菓子をもらったりと、子どもたちが主役になって楽しめるコンテンツが盛りだくさん。
家族みんなでハロウィンの素敵な思い出を作れるイベントです。
みなとみらいで開催される「みなとみらい21ハロウィン2025」の紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 子どもたちが楽しめるパレードやスタンプラリーも！みなとみらい21ハロウィン2025 appeared first on Dtimes.