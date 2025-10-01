ドムドムフードサービス（神奈川県厚木市）が展開するドムドムハンバーガーが、10月6日の「ドムドムハンバーガーの日」に合わせた「ドムドムの日キャンペーン」を期間限定で実施します。

チキンが140グラムのビッグサイズに

「ドムドムハンバーガーの日」は、2023年に日本記念日協会に登録された記念日。同社は毎年、この記念日に合わせてキャンペーンを行っています。

今年は、同店の“人気No.1メニュー”という「甘辛チキンバーガー」を注文すると、価格はそのままに、チキンが通常の2.3倍となるビッグサイズ仕様に変更。サクサクに揚がったジューシーな140グラムのチキンがお得に楽しめるキャンペーンとなっています。

対象商品は「甘辛チキンバーガー」の単品、セット、ランチセット（平日限定）。10月6日から同月15日まで、全店舗で実施されます。在庫がなくなり次第終了です。

同社は「毎年実施しているこのキャンペーンですが、今年は期間を長く設定して、より多くのお客さまに日頃の感謝をお伝えしたいと思っております」「お得なこの期間中にぜひ、店舗へ足を運んでみてくださいね！」とコメントしています。