あなたの“育児あるある”を五・七・五に！第5回「ＣＯ・ＯＰ共済　育児あるある川柳」

コープ共済連が、2025年10月1日(水)から10月31日(金)までの期間、第5回「ＣＯ・ＯＰ共済 育児あるある川柳」の募集を開始しました。

育児にまつわる日常の“あるある”や、これから生まれてくる赤ちゃんへの想いを五・七・五で表現する企画です。

ママ・パパはもちろん、祖父母や育児に関わるすべての人が応募できます。

第5回「ＣＯ・ＯＰ共済 育児あるある川柳」

“さまざまな育児の形を応援し、くらしに寄り添うＣＯ・ＯＰ共済”をコンセプトに開催される川柳コンテスト。

クスッと笑える話から苦労話まで、育児にまつわる日常を詠んだ句や、これから家族に加わる赤ちゃんへのメッセージなどを募集しています。

募集概要

応募期間：2025年10月1日(水)〜10月31日(金)

テーマ：

(1) 育児あるある

(2) 生まれてくる赤ちゃんへの想い

応募資格：どなたでも応募可能

応募方法：特設サイトより応募

※1回の応募につき3句まで、期間中は何度でも応募できます。

豪華賞品をプレゼント

応募作品は、川柳の専門家などによる審査が行われ、入賞者には「照明一体型プロジェクター」や「美容家電」といった豪華賞品がプレゼントされます。

さらに、応募者の中から抽選で100名に、育児あるある川柳限定の「川柳コーすけキーチェーン」が当たります。

プレママ・パパ賞

今年も、お子さまが生まれる前から保障に申し込める制度と連動した「プレママ・パパ賞」が設けられています。

これから誕生する赤ちゃんへの温かいメッセージや、妊娠中・出産前の想い出、プレママ・パパ時代のエピソードなどを五・七・五の川柳に込めて応募できます。

第4回入賞作品（一部）

2021年の開始以来、毎年多くの応募が寄せられている本企画。

昨年度の第4回では、過去最多となる41,118句もの川柳が集まりました。

第4回の最優秀賞作品です。

優秀賞には、思わず頷いてしまうような作品が選ばれました。

日々の育児で感じる、笑いや涙、感動の瞬間を五・七・五の川柳にのせて共有できる楽しい企画。

豪華賞品が当たるチャンスもあるので、ぜひ応募してみてください。

コープ共済連が募集する「ＣＯ・ＯＰ共済 育児あるある川柳」の紹介でした。

