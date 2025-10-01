二階堂高嗣＆猪俣周杜がまたも珍解答 『ニカゲーム』初回はオリジナル“ご当地キャラ”考案
6人組グループ・Kis-My-Ft2の二階堂高嗣をはじめ、令和ロマン・松井ケムリ、timelesz・猪俣周杜が出演するテレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』（毎週水曜 深1：58）レギュラー放送がきょう10月1日からスタートする。
【写真】猪俣周杜と奇跡のコンビプレーをみせる二階堂高嗣
同番組では3人がちょっと不気味な子ども番組の世界でゲームに挑戦。初回は、全国各地の名物や名産品を当てる激ムズご当地クイズを実施。「もしもその名物をモチーフにしたご当地キャラがいたなら…」を考えて勝手に「ご当地キャラ」を考案。残りの2人がそのキャラを手かがりに正解を導き出していく。
二階堂＆猪俣が描く摩訶（まか）不思議なご当地キャラに注目。自信満々の二階堂だが、目が血走ったキャラクターが描かれた不気味なイラスト…一見、意味不明なイラストだが意外とひらめきにつながり、まさかの猪俣のスーパー早押しがさく裂する。もちろん二階堂・猪俣らしい爆笑珍解答の連続に、ケムリの秀逸なツッコミが冴えわたる。
なお、同局平日深夜のバラエティーゾーン『バラバラ大作戦』では、水曜は『ニカゲーム』のほかに、深夜2時17分から『森香澄の全部嘘テレビ』、深夜2時36分から『ゴールデンドリーム』を引き続き放送する。
【写真】猪俣周杜と奇跡のコンビプレーをみせる二階堂高嗣
同番組では3人がちょっと不気味な子ども番組の世界でゲームに挑戦。初回は、全国各地の名物や名産品を当てる激ムズご当地クイズを実施。「もしもその名物をモチーフにしたご当地キャラがいたなら…」を考えて勝手に「ご当地キャラ」を考案。残りの2人がそのキャラを手かがりに正解を導き出していく。
なお、同局平日深夜のバラエティーゾーン『バラバラ大作戦』では、水曜は『ニカゲーム』のほかに、深夜2時17分から『森香澄の全部嘘テレビ』、深夜2時36分から『ゴールデンドリーム』を引き続き放送する。