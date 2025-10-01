『御堂筋ランウェイ2025』ラインナップ発表 SUPER EIGHTスペシャルプログラム、USJマリオ特別パフォーマンスなど【一覧】
大阪の秋恒例『御堂筋ランウェイ2025』（11月3日開催）の主なラインナップが10月1日、発表された。SUPER EIGHTのスペシャルプログラム、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の「スーパー・ニンテンドー・ワールド」特別パフォーマンスなどが決まった。
【画像】御堂筋にUSJ「スーパー・ニンテンドー・ワールド」登場へ
御堂筋ランウェイにSUPER EIGHTの出演が決定。「当日は、ここでしか見ることのできないスペシャルプログラムを披露。御堂筋で繰り広げられる熱気あふれるステージに、どうぞご期待ください」とした。
USJ「スーパー・ニンテンドー・ワールド」からは、マリオ、ルイージ、ピーチ
姫など人気キャラクターが登場し、特別パフォーマンスを披露する。
さらに「2025年大阪・関西万博ファッションショー」 では、ゲストモデルとして、 大阪出身で元宝塚歌劇団・星組トップスターの紅ゆずる、同じく大阪出身でファッションモデル・タレント のゆうちゃみが登場する。
なお、今年の御堂筋ランウェイは、コンテンツエリア（淀屋橋交差点から本町3交差点まで）の観覧者の事前募集を実施。「一般観覧エリアでのご観覧を希望される方は、必ず事前にご応募いただきますよう、お願いいたします」と呼びかけている。応募は、公式サイトから。
■コンテンツ（順不同）
・SUPER EIGHT スペシャルプログラム
・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 特別パフォーマンス（スーパー・ニンテンドー・ワールドのマリオ、ルイージ、ピーチ姫など）
・2025年大阪・関西万博ファッションショー（ゲストモデル： 紅ゆずる、ゆうちゃみ）
・大阪芸術 大学 ウェルカム演奏＆開幕ファンファーレ
・ その他 出演者 大阪ブルテオン所属選手 西田有志など）
司会：今田耕司、福本愛菜 実況：大抜卓人（FM802）
【画像】御堂筋にUSJ「スーパー・ニンテンドー・ワールド」登場へ
御堂筋ランウェイにSUPER EIGHTの出演が決定。「当日は、ここでしか見ることのできないスペシャルプログラムを披露。御堂筋で繰り広げられる熱気あふれるステージに、どうぞご期待ください」とした。
姫など人気キャラクターが登場し、特別パフォーマンスを披露する。
さらに「2025年大阪・関西万博ファッションショー」 では、ゲストモデルとして、 大阪出身で元宝塚歌劇団・星組トップスターの紅ゆずる、同じく大阪出身でファッションモデル・タレント のゆうちゃみが登場する。
なお、今年の御堂筋ランウェイは、コンテンツエリア（淀屋橋交差点から本町3交差点まで）の観覧者の事前募集を実施。「一般観覧エリアでのご観覧を希望される方は、必ず事前にご応募いただきますよう、お願いいたします」と呼びかけている。応募は、公式サイトから。
■コンテンツ（順不同）
・SUPER EIGHT スペシャルプログラム
・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 特別パフォーマンス（スーパー・ニンテンドー・ワールドのマリオ、ルイージ、ピーチ姫など）
・2025年大阪・関西万博ファッションショー（ゲストモデル： 紅ゆずる、ゆうちゃみ）
・大阪芸術 大学 ウェルカム演奏＆開幕ファンファーレ
・ その他 出演者 大阪ブルテオン所属選手 西田有志など）
司会：今田耕司、福本愛菜 実況：大抜卓人（FM802）