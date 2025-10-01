

スペインでのオトナ留学についての〈記事〉の番外編・後編です。今回は芸術の街バルセロナでハシゴ酒をしました。写真はVila Viniteca - La Tecaでの白ワイン。美味しすぎてしばらく余韻から抜け出せませんでした（筆者撮影）

【写真を見る】筆者が心待ちにしていた名物「エスカルゴ」は、濃い味付けでビールに合う！

前回、情熱の国・スペインの首都マドリードで酔いしれた筆者。そこから高速鉄道で移動すること約3時間、今回は芸術の街「バルセロナ」で絶品バルを巡ります。

歴史や芸術の魅力も素晴らしいのですが、行って感じたのが、とにかく「食」のレベルが高い！ 35年ぶりのバルセロナでは、“特別な一皿”との出会いがありました。

大学時代のスペイン貧乏旅行を思い出した

街に到着してチェックイン後、まず向かったのがサグラダファミリアです。

筆者は大学生時代にスペインに1カ月間ほど貧乏旅行をしていたのですが、ガウディの解説本を片手にグエル公園、カサ・ミラなどの作品群を毎日のように観て回ったものです。

まるで生きているかのような生命力溢れる壮大なガウディの建築に触れた後、地下鉄で移動し、まずは旧市街のゴシック地区を散策することにします。



サグラダファミリア（筆者撮影）

ゴシック地区では、中世の時代にタイムスリップしたかのような雰囲気を楽しめます。狭い路地は薄暗く、趣のある建物が続いていて歩いてるだけでも楽しいエリアです。

サン・ジャウマ広場から散策し始めてバルセロナの大聖堂、ピカソ美術館やサンタ・マリア・ダル・マール教会を訪れたら、いよいよ食べ歩きがスタートです。

バルセロナ在住で同郷の友人Yさんは、現地の飲食事情を知り尽くした方。ワインがお好きなら……と教えていただいたのが次のお店です。

バルセロナで“最も美味しい”と評判のワイン専門店へ

1. Vila Viniteca - La Teca

「バルセロナで最もワインが美味しい」と評判のワイン専門店。ゴシック地区の路地に佇むとても素敵な外観です。ワインが好きとは言え、すごく高額のものを勧められたらどうしよう……という一抹の不安が頭をよぎりましたが、思い切って中に入ってみます。

中に入るとお店に併設されたテイスティングエリアがあり、スタッフに好みを伝えます。お勧めされた中で選んだのは、2022年のフルボディの白ワイン。同時に提供されたハモン・イベリコやチーズとともに試飲。

いやー、冷えた白ワインと絶妙に合う一皿……最高です。趣のある街の雰囲気と相まって最高のひとときを過ごせました。

価格は€27.8と、スペインのワイン文化を堪能できる上質な体験としてはリーズナブルと感じました。

まだ最高のワイン体験の余韻に浸りながら次のお店へ。お目当てのお店は休業中であったため、その近くで賑わっていたバルに突入。

2. Euskal Etxea

こちらは旧市街にあるピンチョス（バスク地方の一口サイズのフィンガーフード）が有名なお店。

カウンターにはずらりと個性的なピンチョスが並んでいて、見ているだけで楽しくなります。今回はビールをオーダーし、3皿つまみました。

オムレツのピンチョスが特に印象的。お会計は爪楊枝の数でカウントされる日本で言う回転寿司のようなスタイル。ピンチョス3つで€8.4、ビール€5.5と手軽で、多様性に富むスペインの食のスタイルを実感しました。



オムレツと魚のピンチョス。ビールとともに楽しみました（筆者撮影）

出会ってしまった最高の一皿：パン・コン・トマテ

翌日、仕事を終えて友人Yさんと合流。サンツ地区でローカルのお祭りをやっているということでぶらぶら散策しながら目当てのお店へ。

このあたりのエリアは労働者が多く住む地域で独特のローカル感を感じることのできるところ。様々な飾り付けがあり、地元の人がお祭りを愛していることが伝わってきます。

お店に到着しました。筆者が今回のスペイン出張の1皿を選ぶとすれば、このお店で食べたカタルーニャ地方の伝統料理、「パン・コン・トマテ」かもしれません。

3. EL PEBROT I EL PETIT CARGOL

エスカルゴの名店で、バルセロナを象徴する料理が並ぶ一軒です。

Yさんのおすすめに従って、エスカルゴ、パン・コン・トマテ、牛肉のカルパッチョ、エスケイシャーダ（鱈の冷製サラダ）などをオーダー。

ワクワクしながらメインディッシュを待っていると、陽気なウェイターがパン・コン・トマテを持ってきてくれます。トーストしたパンに熟れたトマト1個、皮付きのガーリックを前に戸惑っていると、食べ方をYさんが教えてくれました。

まずニンニクの皮を剥いてパンに塗った後、トマトを切ってパンにしっかりこすりつけます。塩やオリーブオイルをお好みでかけて食べると実演してくれました。

シンプルなのに、これがとっても美味いこと！



パン・コン・トマテ（筆者撮影）

たしかテレビ番組のアナザースカイでdancyu編集長（当時）の植野広生氏が、最後の晩餐としてパン・コン・トマテを挙げられていたのも納得の一品でした。

お目当ての名物のエスカルゴ（1/2ポーション€10.75）は、濃い味付けでビールにとっても合う。

食事と飲み物を合わせて€58.5。とにかくパン・コン・トマテ（€2.95）は絶品でした。



名物のエスカルゴ（筆者撮影）

浜辺でビール片手に考え事…

Yさんとも別れて、最終日の夜に地下鉄で移動して、バルセロネータ・ビーチへ。駅からビーチまでの10分くらいの間、漁師町だけに素敵なシーフードレストランが並んでいます。

ビーチに着くと20時でもまだ明るく、ランニングしたりウォーキングしたり思い思いに過ごしている人が多数。ビーチ沿いにあるテラス席のあるお店に入りました。

4. TAPA TAPA

雰囲気抜群のタパスチェーン店。地中海の潮風を感じながら、ムール貝（€19.1）とビール（€16.35）、パン・コン・トマテ（€12.95）をオーダー。

ビーチで夕陽をバックに幸せそうに過ごす人を見ながら、明日ロンドンで世界最大級の業界会議に参加するとは思えないほど、リラックスしたひと時を過ごしました。

正直なところ、お味の方は今ひとつでしたが、これまでの特別なスペインの食との出会いを思い返すと、お釣りが返ってくるくらい充実した食べ歩きの出張でもありました。



ビーチ沿いのレストラン（筆者撮影）

50代だからこそ“バルセロナの食”を楽しみ尽くせた

スペインでの食べ歩きで最も記憶に残る味は、バルセロナの暮らしに根ざした味でした。

おそらくこの歳になったからこそ、五感で味わえたような気がしています。

オトナ留学の価値はこんなところにもあったんだと実感しながら、次の目的地ロンドンへと筆者は出発しました。

（大川 彰一 ： 留学ソムリエ 代表取締役）