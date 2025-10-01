愛あむがゲスト参加！いばらきK1ライド2025

アトレが運営を受託するサイクリングイベント『いばらきK1ライド2025』が、2025年11月30日(日)に開催されます。

現在、イベントへのエントリーを好評受付中です。

ナショナルサイクルルート『つくば霞ヶ浦りんりんロード』を舞台にした本イベントの、豪華ゲストライダーや各エイドステーションで提供される注目の補給食など、詳細情報が公開されました。

いばらきK1ライド2025

「LAKE to LIKE-霞ヶ浦からいばらきを好きになる-」をキーワードに、日本で2番目に大きな湖である霞ヶ浦を巡るサイクリングイベント。

国が指定するナショナルサイクルルートにも選ばれている『つくば霞ヶ浦りんりんロード』の美しい景色を楽しめます。

開催概要

開催日時：2025年11月30日(日)

募集期間：2025年9月1日(月)〜10月30日(木)

開催場所：霞ヶ浦総合公園 霞ヶ浦文化体育館前広場(スタート＆ゴール)

主催：つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会

豪華ゲスト＆インフルエンスライダー

今年も様々なゲストが「K1ライド」を盛り上げます。

ゲストライダーとして、プロロードレーサーの西尾勇人さんと、

サイクリング動画クリエイターの愛あむさんが参加します。

また、アトレ所属の陸上七種競技選手、ヘンプヒル恵さんによるクールダウン方法が学べるイベントも開催予定です。

さらに、SNSで積極的に情報発信する『インフルエンスライダー』として、Yuto Takoshimaさんとmaao_kunさんも参加し、イベントを共に盛り上げます。

「食の宝庫いばらき」の魅力を味わう補給食

各エイドステーションでは、つくば霞ヶ浦りんりんロード沿線各市町村の選りすぐりの特産品を提供。

石岡市の「獅子最中」や、つくば市の「エンデューロ・フィナンシェ」、鹿嶋市の「ミニしらす丼」、小美玉市の「もつ煮」など、地域ならではの美味しい補給食でおもてなしします。

レベルに合わせて選べるコース

霞ヶ浦一周126kmのロングコースから、ビギナー向けの約40〜50kmのコース、さらにはサイクリングとクルージングを両方楽しめるコースまで、あらゆるサイクリストが楽しめるコースが用意されています。

エントリーは公式サイトから可能で、定員に達し次第募集終了となります。

美しい霞ヶ浦の風景、豪華ゲストとの交流、そして沿線の美味しいグルメ。

サイクリストにとって最高の体験ができるイベントです。

つくば霞ヶ浦りんりんロードで開催されるサイクリングイベント『いばらきK1ライド2025』の紹介でした。

