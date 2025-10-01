東海地方は、きょうの午後から日差しの戻る所が多く、平野部では汗ばむ暑さになるでしょう。

【写真を見る】東海地方は午後にかけ日差し戻る 夕方からは急な強い雨や雷に注意 あすは30℃以上の真夏日に 愛知・名古屋・岐阜・三重の天気予報（10/1 昼）

正午前の名古屋市内です。この時間の気温は24℃、湿度は70%です。午前10時半ごろに雨は止み、この時間は雲が多いものの少しずつ空が明るくなってきています。

きょうの午後は次第に天気が回復し、愛知県や三重県を中心に日差しが届くでしょう。夕方にかけて大気の不安定な状態が続くため、所々で雨が降る見込みです。雷やザッと強まる雨にご注意ください。

最高気温は平野部で28℃前後、高山では23℃の予想です。日差しのもとでは汗ばむ暑さになるでしょう。夜は気温が下がり、日中との寒暖差が大きくなりそうです。

【週間予報】

あす木曜日は広く晴れて日差しが強まるでしょう。名古屋や岐阜では最高気温が30℃以上の真夏日になる見込みです。



あさって金曜日以降は曇りや雨の日が多く、すっきりしない天気になるでしょう。気温はあまり下がらず、日中はしばらく半袖が活躍しそうです。



最低気温は平野部で20℃前後の予想で、肌寒く感じられる日が増えるでしょう。一日の寒暖差で体調を崩さないようにご注意ください。