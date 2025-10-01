【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20チリ代表 0−2 U-20日本代表（日本時間10月1日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）

【映像】騒然！右足一閃のゴラッソ

U-20日本代表のMF横山夢樹（FC今治）が、投入直後に衝撃ミドルで追加点。勝利を決定づけたゴラッソにファンが熱狂した。

U-20日本代表は日本時間10月1日、U-20ワールドカップのグループA第2戦でU-20チリ代表と対戦。1−0の状態で79分に投入された横山が、約3分後の82分に決定的な仕事を果たす。

ロングボールからのこぼれ球をMF石井久継がカットすると、横山が前を向いた状態でボールを持つ。石井の左サイドへのフリーランもあり前方が空いたこともあり、ペナルティーエリア手前から迷うことなく右足を一閃。低く抑えた鋭いミドルシュートが、ゴールの左下隅に突き刺さった。

投入から約3分後にネットを揺らした背番号11は、コーナーフラッグ付近でアップを続けるベンチメンバーのもとへ。仲間と次々と抱擁をかわし、最後は肩を組んだFW高岡伶颯にゴール裏のサポーターに向けて「決めたのはこいつだぞ！」と言わんばかりにアピールされていた。その表情が思いのほか控えめで、実況・原大悟氏が「もっと喜んでください。あなたです」とコメントするほどだった。

解説・名良橋晃氏は「やったー！お兄さん、お父さん見てますかー！」と絶叫し、「ピサノ選手のキックからクリアを石井選手が拾って、石井選手が（相手DFを）引っ張りましたもんね。押し下げてスペースがあって、このコース。我慢が続いていましたから、これは大きいです」と興奮気味に絶賛していた。

この豪快弾には、ファンもSNS上でリアクション。「やっぱ横山夢樹よな」「横山が見事にやり切った」「ちょっと見た？ウチの横山」「横山くん！素晴らしい」「トドメを刺した！」「横山のミドルシュート気持ちいいいいいい」「よく撃ったねー！震えるわ」と熱狂した。

ダメ押しのゴールを決めた横山は、父がジェフユナイテッド市原や横山FCでプレーした横山博敏氏で、兄はベルギー1部のヘンクでに所属する横山歩夢。サッカー家庭で生まれ育ったドリブラーが大きな仕事を果たした。

U-20日本代表はこのまま2-0でU-20チリ代表を撃破。2連勝で早くも決勝トーナメント進出を決めた。第3戦は10月4日にU-20ニュージーランド代表と戦う。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025）

