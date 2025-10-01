Ý¯ºä46»³ºêÅ·¡¢20ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¸½ºß¤Î¿´¶¡õÊúÉéÌÀ¤«¤¹¡Öº£¤¬¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Î¹¬¤»¡×¡Ö³Ú¤·¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×
9·î29Æü¡¢Ý¯ºä46¤Î»³ºêÅ·¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£9·î28Æü¤Ë20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
»³ºê¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö20Âå¤ËÆÍÆþ¤À¤¡¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª ¤Ê¤ó¤À¤«¡¢ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¡×¡Ö10Âå¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤Æ ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤ÊBuddies¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é ³Ú¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È ¼Â´¶¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡¢¾Ð¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿»þ¤Ë¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ ´¶³Ð¤â¤¢¤Ã¤Æ ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬ ¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤è¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯³èÆ°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë º£¤¬¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Î¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÄ«µ¯¤¤¿¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÂçÎÌ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡¢¡¢ ´ò¤·¤¹¤®¤Æ¡¢»×¤ï¤º¥¹¥¯¥·¥ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿
ºÇ¸å¤Ï¡¢¡ÖBuddies¡¼ 20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å·¤Á¤ã¤ó¤â¤É¤¦¤¾ ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤â¤¦Âç¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¯¤è¤¯¤è¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª ¶å¶å¤â³Ð¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö20Âå¡¢»Ò¶¡¿´¤òËº¤ì¤º¤Ë ³Ú¤·¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¡¢20Âå¤ÎÊúÉé¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨»³ºê¤Î¡Öºê¡×¤ÏÎ©¤Äºê¡£