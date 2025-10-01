トヨタ次期型「MR2」!? ド迫力の“低重心ボディ”採用した「本格スポーツカー」に期待大！ ファンから「貯金を崩しても買います！」の声も！ “先進＆高性能”な走り実現する「FT-Se」に再注目！

トヨタ次期型「MR2」!? ド迫力の「本格スポーツカー」に期待大！

2025年10月30日から11月9日にかけ、国内最大のモーターショー「JAPAN MOBILITY SHOW（ジャパンモビリティショー）2025」が開催されます。

過去のモーターショー同様に、今年もさまざまなコンセプトカーの展示が行われ、来場者の注目を集めることでしょう。

今回は、2023年に開催の「ジャパンモビリティショー2023」にトヨタが出展して話題を呼んだコンセプトカー「FT-Se」について改めて振り返ります。



FT-Seは、トヨタのレーシングチーム「TOYOTA GAZOO Racing」が取り組む、「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」という思想のもとに開発された、高性能スポーツBEV（バッテリーEV）のコンセプトカー。

同じくジャパンモビリティショー2023で公開された「FT-3e」やレクサス「LF-ZC」とプラットフォームを共有しており、またトヨタが新開発したバッテリーを搭載しています。

そのエクステリアには、ワイド＆ローのプロポーションと近未来的なワンフォームシルエットを採用し、空気抵抗を低減するとともにスポーツカーらしいフォルムを実現。

鮮やかなオレンジのボディカラーも、同車のスポーティな印象を強めているポイントです。

インテリアはグレーとブルーを基調とした、若々しさと未来感の漂うデザインで、インパネ上部を低く設定することで広い視界を確保。

コーナリング走行時の強いG（重力加速度）に耐えるため、新意匠のニーパッドも採用しています。

運転席周りも先進的で、直感的な操作を可能にするフルデジタルコックピットとし、ドライバーが運転に集中できる環境を整えています。

また異型ハンドルを採用するなど、同車ならではの個性を持ち合わせました。

このFT-Seは発表直後から大きな反響を呼び、「めちゃくちゃカッコいい！」「海外のスーパーカーにも負けないデザインだな…」などといったスタイリングを称賛する声が多数寄せられました。

さらに、「これは初代MR2を彷彿とさせる」「新世代のMR2か!?」「ぜひこのまま発売してください」「貯金を崩しても買います！」といったコメントも存在し、かつてトヨタが販売していた本格スポーツカー「MR2」の後継モデルとしての期待と、市販化を望む様子が見られます。

現時点ではFT-Seの市販化は未定ですが、はたしてジャパンモビリティショー2025では量産モデルに近いプロトタイプが公開されるのか、トヨタの今後の動きに期待が高まります。