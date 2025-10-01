【うお座】2025年10月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年10月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
これまで一生懸命取り組んできたのに、なかなか成果が出なかったことが、少しずつ、しかし確実に前進していることに気付くときです。月の後半には、その手応えをはっきりと感じられるでしょう。
これまでは、理想と現実のギャップに納得できず、どこかで現実から目を背けていたのかもしれません。これからは、それをプレッシャーと捉えるのではなく、「どうすれば埋められるのか」を探りながら、一歩ずつ経験を積んでいきましょう。
＜開運もぐもぐ＞
うまくいかない状況を改善し、スムーズに進めたいときには、“水のパワー”を取り入れましょう。おすすめは「みそラーメン」です。みそラーメンの塩気のある味わいや、みその色が溶け込んだ黒っぽいスープは、水のパワーを象徴しています。
さらに、みそは大豆を発酵させて作ります。この発酵という「変化」のプロセスが、現状をよりよい方向へ導く力を与えてくれるのです。
トッピングに黄色いコーンを加えれば、物事を着実に進める“土のパワー”もプラスされます。ぜひ試してみてください。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）＜全体運＞
これまで一生懸命取り組んできたのに、なかなか成果が出なかったことが、少しずつ、しかし確実に前進していることに気付くときです。月の後半には、その手応えをはっきりと感じられるでしょう。
これまでは、理想と現実のギャップに納得できず、どこかで現実から目を背けていたのかもしれません。これからは、それをプレッシャーと捉えるのではなく、「どうすれば埋められるのか」を探りながら、一歩ずつ経験を積んでいきましょう。
＜開運もぐもぐ＞
うまくいかない状況を改善し、スムーズに進めたいときには、“水のパワー”を取り入れましょう。おすすめは「みそラーメン」です。みそラーメンの塩気のある味わいや、みその色が溶け込んだ黒っぽいスープは、水のパワーを象徴しています。
トッピングに黄色いコーンを加えれば、物事を着実に進める“土のパワー”もプラスされます。ぜひ試してみてください。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)