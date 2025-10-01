「久しぶりに真美子さんの姿が見られて、嬉しい」勝負のPS初戦にドジャース夫人会も気合の集合！「ひときわ美しい」

真美子さんは球宴のレッドカーペットショー以来、元気な姿を見せた(C)Getty Images

ドジャース・大谷翔平が勝負のポストシーズン初戦でいきなりチームを勢いづける、豪快な先頭打者アーチを放った。

現地9月30日に本拠地で行われたレッズとのワイルドカード初戦に「1番・DH」で先発出場。

レッズ先発の剛腕ハンター・グリーンが投じた4球目、100．4マイル（約162キロ）の内角直球を捉えると、打球はぐんぐんと伸び、あっという間に右翼席に飛び込んだ。

打球速度189キロの弾丸ライナーにレッズ右翼手は一歩も動けず。本拠地ファンは大興奮。大谷はダイヤモンドを1周、シーズン55発とキャリアハイを更新した強打者のさすがの打撃シーン、2年連続の世界一を目指すためにも大事な一発となった。

また勝負のポストシーズンに臨む選手たちを応援すべく、家族も集合した様子が話題を集めている。

ドジャース選手たちの「夫人会」が試合が行われた現地30日にインスタグラムを更新。ドジャー・スタジアムに応援に駆けつけた妻たちの集合写真をアップしている。