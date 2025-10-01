【みずがめ座】2025年10月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年10月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
＜開運もぐもぐ＞
また、ナスの表面の深い黒色は、“水のパワー”を象徴します。水のパワーはあなたの内なる自信や冷静さを引き出し、たくましい心を育んでくれるでしょう。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）＜全体運＞
もしコンテストのような場があれば、賞を受け取ったり、競い合いの中で上位に入賞したりと、あなたの才能が周囲から高く評価される時期です。臆することなく、自分の個性を最大限にアピールしてみましょう。
また、「学びたい」という気持ちが芽生えているなら、競い合いの経験が意欲のスイッチとなりそうです。新しい才能を伸ばすのに最適なときなので、1つと言わず、いくつかチャレンジしてみるのもよいでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
競い合いに勝利するためには、“火のパワー”を使います。おすすめは、秋ナスを使った「麻婆ナス」です。ナスは縦に細長くカットすると先端がとがり、形そのものが火のパワーを象徴します。さらに、赤い色味や熱々に仕上がる料理の特性も、火のパワーを高めてくれる要素です。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)