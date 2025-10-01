「バキバキすぎるって！」timelesz・原嘉孝、肉体美にファン歓喜！ 「見事な逆三角形」「三頭筋エグい」
timeleszの原嘉孝さんは9月30日、自身のInstagramを更新。表紙を務めた雑誌『Tarzan』No.911号増刊（マガジンハウス）のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】timelesz・原嘉孝の肉体美
ファンからは「なんて美ボディ！」「バキバキすぎるって！」「三頭筋エグいです！」「見事な逆三角形」「造形美ってやつですね」「もはや芸術」「こんな完璧な身体初めて見ました！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「こんな完璧な身体初めて見ました！」原さんは「発売中『Tarzan』 表紙撮影 オフショット第2弾」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目が水着、2枚目がボトムスを着用した姿ですが、いずれも上半身があらわになっており、鍛え抜かれた肉体の美しさが際立っています。真剣な表情も格好いいです。
「『Tarzan』表紙をやらさせていただきます！」20日の投稿で「『Tarzan』表紙をやらさせていただきます！」と報告した原さん。二の腕の筋肉が目を引くオフショットや、同誌のカバールックを掲載しています。気になった人は、ぜひこちらもチェックしてみてくださいね。
