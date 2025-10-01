J¥ê¡¼¥°¡¢³¤³°»ØÆ³¼Ô¾·æÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯Â¤òÈ¯É½¡ª¡¡¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë½¢Ç¤
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï1Æü¡¢³¤³°»ØÆ³¼Ô¾·æÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³¤³°»ØÆ³¼Ô¾·æÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤µ¤»¤ë¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í»ØÆ³¼Ô¤Î¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê´ÆÆÄ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤¬¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼À¤Âå¤Î¸½¾ì»ØÆ³¤ä»ØÆ³¼Ô¡Ê´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡Ë¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ê°Ê²¼SD¡Ë¸þ¤±¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¡¢J¥ê¡¼¥°¤äJ¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÃÎ¸«¤Î¶¦Í¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¿å½à¤Î¹Í¤¨Êý¤ä»ØÆ³ÊýË¡Åù¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£³¤³°»ØÆ³¼Ô¾·æÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¡:J¥ê¡¼¥°¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼ÁªÈ´¥Á¡¼¥à»ØÆ³¤È¥á¥½¥Ã¥É¤Î¶¦Í
J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë»ØÆ³¤ò¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤¬¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÅ¯³Ø¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥½¥Ã¥É¤ò¹ñÆâ¤Î»ØÆ³¼Ô¤äJ¥¯¥é¥ÖÅù¤ËÅ¸³«
¢:»ØÆ³¼Ô¡¦SD¸þ¤±¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à
J¥¯¥é¥ÖÅù¤Î»ØÆ³¼Ô¸þ¤±¤ËÀ¤³¦´ð½à¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü
£:¥ê¡¼¥°¤ä£Ê¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î»î¹ç»ë»¡¤òÄÌ¤¸¤¿¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°¤ª¤è¤Ó³ÆÂç²ñ¤Î»ë»¡¤òÄÌ¤¸¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤ÎÃÎ¸«¤ò¥ê¡¼¥°¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ø¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯
¢£¾·æÛ´ü´Ö
2025Ç¯10·î¡Á2026Ç¯6·î¡Ê9¥«·î´Ö¡Ë
¢£º£¸å¤Î¼ç¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
2025Ç¯10·î:Âè1²ó »ØÆ³¼Ô¡¦SD¸þ¤±¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à
11·î:U¡Ý18 J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´ ²¤½£±óÀ¬»ØÆ³¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë
12·î:U¡Ý16 J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´ ¹ñÆâ¹ç½É»ØÆ³¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê´ÆÆÄ¡Ë
2026Ç¯2·î:Âè2²ó »ØÆ³¼Ô¡¦SD¸þ¤±¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à
3·î:U¡Ý16 J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´ ²¤½£±óÀ¬»ØÆ³¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê´ÆÆÄ¡Ë
6·î: Âè3²ó »ØÆ³¼Ô¡¦SD¸þ¤±¥×¥í¥°¥é¥à¼Â»Ü¡ÊFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë
¢£¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§¥É¥¤¥Ä
À¸Ç¯·îÆü¡§1967Ç¯3·î13Æü¡Ê58ºÐ¡Ë
»ñ³Ê¡§UEFA¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹
Î¬Îò¡§2004Ç¯¡¢37ºÐ¤Ç¥É¥¤¥Ä5Éô¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÇÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¤Ë¡£Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï´ÆÆÄ¶È¤ËÀìÇ°¤·¡¢2011/12¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏÅö»þ¥É¥¤¥Ä2Éô¤Î¥Ñ¡¼¥À¡¼¥Ü¥ë¥ó¤ò»Ø´ø¡£2012Ç¯¤Ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÅý³ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÇÀï½Ñ²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¥é¥ë¥Õ¡¦¥é¥ó¥°¥Ë¥Ã¥¯»á¤Ë¾·¤«¤ì¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ø¡£½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¹ñÆâ2´§¤òÃ£À®¡£2014Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¡¦¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¸å¡¢ËÌµþ¹ñ°Â¤Ç¤ÎÄ©Àï¡¢PSV¥¢¥¤¥ó¥È¥Û¡¼¥Õ¥§¥ó¤Ç¤Î»Ø´ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯²Æ¤«¤é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡£UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¥¯¥é¥Ö¤ò¥Ù¥¹¥È8¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤è¤êÀï½ÑÅª¡¦¼ÂÁ©Åª¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÊýË¡ÏÀ¤¬¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ìÁ´À¤³¦¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Ìî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î10·î¤è¤ê¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î³¤³°»ØÆ³¼Ô¾·æÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£J¥ê¡¼¥°¤¬¥¢¥¸¥¢¤Ç¾¡¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ØÆ³¼Ô¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¿å½à¸þ¾å¤â¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Î´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¡¢¼ÂÀÓ¡¦·Ð¸³¤È¤â¤Ë¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤¬J¥ê¡¼¥°¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¡¢»ØÆ³¼Ô¤ÎÂ¦¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ëÅÀ¤ò¤è¤ê¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢J¥ê¡¼¥°¡¢J¥¯¥é¥Ö¤¬À¤³¦¤Ë¶á¤Å¤¯¤µ¤é¤Ê¤ë°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢J¥ê¡¼¥°¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯7·î¤ËÌî¡¹Â¼¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤È¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¡¢J¥ê¡¼¥°¤¬ÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤ä¤³¤ÎÀè¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÌî¿´Åª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£J¥ê¡¼¥°¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦³ÆJ¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤ä»ØÆ³¼Ô¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¸òÎ®¤ä¡¢Ì¤Íè¤¢¤ë¥æ¡¼¥¹À¤Âå¤Î»ØÆ³¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆJ¥ê¡¼¥°¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¶¯²½¡¦È¯Å¸¤Ë¤³¤Î´ü´ÖÃæÁ´ÎÏ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÀ¤³¦¤ÇÀï¤¦J¥ê¡¼¥°¡É¤Î¼Â¸½¤Ë»ä¤¬»ý¤Ä¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ä·Ð¸³¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÅ¯³Ø¤ò³è¤«¤»¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³¤³°»ØÆ³¼Ô¾·æÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤µ¤»¤ë¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í»ØÆ³¼Ô¤Î¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê´ÆÆÄ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤¬¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼À¤Âå¤Î¸½¾ì»ØÆ³¤ä»ØÆ³¼Ô¡Ê´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡Ë¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ê°Ê²¼SD¡Ë¸þ¤±¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¡¢J¥ê¡¼¥°¤äJ¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÃÎ¸«¤Î¶¦Í¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¿å½à¤Î¹Í¤¨Êý¤ä»ØÆ³ÊýË¡Åù¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£³¤³°»ØÆ³¼Ô¾·æÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¡:J¥ê¡¼¥°¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼ÁªÈ´¥Á¡¼¥à»ØÆ³¤È¥á¥½¥Ã¥É¤Î¶¦Í
J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë»ØÆ³¤ò¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤¬¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÅ¯³Ø¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥½¥Ã¥É¤ò¹ñÆâ¤Î»ØÆ³¼Ô¤äJ¥¯¥é¥ÖÅù¤ËÅ¸³«
¢:»ØÆ³¼Ô¡¦SD¸þ¤±¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à
J¥¯¥é¥ÖÅù¤Î»ØÆ³¼Ô¸þ¤±¤ËÀ¤³¦´ð½à¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü
£:¥ê¡¼¥°¤ä£Ê¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î»î¹ç»ë»¡¤òÄÌ¤¸¤¿¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°¤ª¤è¤Ó³ÆÂç²ñ¤Î»ë»¡¤òÄÌ¤¸¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤ÎÃÎ¸«¤ò¥ê¡¼¥°¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ø¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯
¢£¾·æÛ´ü´Ö
2025Ç¯10·î¡Á2026Ç¯6·î¡Ê9¥«·î´Ö¡Ë
¢£º£¸å¤Î¼ç¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
2025Ç¯10·î:Âè1²ó »ØÆ³¼Ô¡¦SD¸þ¤±¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à
11·î:U¡Ý18 J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´ ²¤½£±óÀ¬»ØÆ³¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë
12·î:U¡Ý16 J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´ ¹ñÆâ¹ç½É»ØÆ³¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê´ÆÆÄ¡Ë
2026Ç¯2·î:Âè2²ó »ØÆ³¼Ô¡¦SD¸þ¤±¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à
3·î:U¡Ý16 J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´ ²¤½£±óÀ¬»ØÆ³¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê´ÆÆÄ¡Ë
6·î: Âè3²ó »ØÆ³¼Ô¡¦SD¸þ¤±¥×¥í¥°¥é¥à¼Â»Ü¡ÊFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë
¢£¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§¥É¥¤¥Ä
À¸Ç¯·îÆü¡§1967Ç¯3·î13Æü¡Ê58ºÐ¡Ë
»ñ³Ê¡§UEFA¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹
Î¬Îò¡§2004Ç¯¡¢37ºÐ¤Ç¥É¥¤¥Ä5Éô¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÇÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¤Ë¡£Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï´ÆÆÄ¶È¤ËÀìÇ°¤·¡¢2011/12¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏÅö»þ¥É¥¤¥Ä2Éô¤Î¥Ñ¡¼¥À¡¼¥Ü¥ë¥ó¤ò»Ø´ø¡£2012Ç¯¤Ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÅý³ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÇÀï½Ñ²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¥é¥ë¥Õ¡¦¥é¥ó¥°¥Ë¥Ã¥¯»á¤Ë¾·¤«¤ì¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ø¡£½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¹ñÆâ2´§¤òÃ£À®¡£2014Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¡¦¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¸å¡¢ËÌµþ¹ñ°Â¤Ç¤ÎÄ©Àï¡¢PSV¥¢¥¤¥ó¥È¥Û¡¼¥Õ¥§¥ó¤Ç¤Î»Ø´ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯²Æ¤«¤é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡£UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¥¯¥é¥Ö¤ò¥Ù¥¹¥È8¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤è¤êÀï½ÑÅª¡¦¼ÂÁ©Åª¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÊýË¡ÏÀ¤¬¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ìÁ´À¤³¦¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Ìî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î10·î¤è¤ê¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î³¤³°»ØÆ³¼Ô¾·æÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£J¥ê¡¼¥°¤¬¥¢¥¸¥¢¤Ç¾¡¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ØÆ³¼Ô¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¿å½à¸þ¾å¤â¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Î´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¡¢¼ÂÀÓ¡¦·Ð¸³¤È¤â¤Ë¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤¬J¥ê¡¼¥°¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¡¢»ØÆ³¼Ô¤ÎÂ¦¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ëÅÀ¤ò¤è¤ê¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢J¥ê¡¼¥°¡¢J¥¯¥é¥Ö¤¬À¤³¦¤Ë¶á¤Å¤¯¤µ¤é¤Ê¤ë°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢J¥ê¡¼¥°¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯7·î¤ËÌî¡¹Â¼¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤È¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¡¢J¥ê¡¼¥°¤¬ÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤ä¤³¤ÎÀè¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÌî¿´Åª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£J¥ê¡¼¥°¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦³ÆJ¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤ä»ØÆ³¼Ô¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¸òÎ®¤ä¡¢Ì¤Íè¤¢¤ë¥æ¡¼¥¹À¤Âå¤Î»ØÆ³¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆJ¥ê¡¼¥°¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¶¯²½¡¦È¯Å¸¤Ë¤³¤Î´ü´ÖÃæÁ´ÎÏ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÀ¤³¦¤ÇÀï¤¦J¥ê¡¼¥°¡É¤Î¼Â¸½¤Ë»ä¤¬»ý¤Ä¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ä·Ð¸³¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÅ¯³Ø¤ò³è¤«¤»¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£