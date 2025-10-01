アマゾンジャパンは、コストパフォーマンスに優れた「Fire TV Stick 4K Select」と、スマートスピーカー「Echo Dot Max」を含む「Echo」シリーズ4製品を発表した。

Fire TV Stick 4K Select

「Fire TV Stick 4K Select」は、4K画質のストリーミングやHDR10+に対応する新モデル。テレビやモニターに接続することで、大画面で映画やドラマ、各種ストリーミングサービスを楽しめる。価格は7980円。

さらにXboxゲームにも対応し、専用のゲーム機がなくてもプレイ可能。Alexa対応の音声認識リモコンが同梱され、リモコンのAlexaボタンを押して話しかけるだけで、コンテンツの検索や再生、スポーツの試合結果の確認、スマートホーム機器の操作などが行える。

新「Amazon Echo」ラインアップ

スマートスピーカー「Echo」シリーズには、新たに「Echo Dot Max」「Echo Studio」「Echo Show 8」「Echo Show 11」が加わった。

「Echo Dot Max」は、Echo Dot（第5世代）と比べて約3倍の重低音を実現。部屋の音響特性を自動で分析し、最適なサウンドに調整する機能を備える。高性能ウーファーとカスタムツイーターを組み合わせた2ウェイスピーカーシステムを採用し、より豊かな低音とクリアな高音を楽しめる。価格は1万4980円。カラーはグレーシャーホワイト、グラファイト、アメジスト。

「Echo Studio」は、従来モデルと同等のサウンドを維持しつつ、サイズを約40％小型化。高性能ウーファーと、効果的に配置された3基のフルレンジドライバーを組み合わせることで、没入感ある音響体験を提供する。価格は3万9980円、カラーはグラファイトのみ。

「Echo Show 8」と「Echo Show 11」は、周囲の明るさに応じて表示を自動調整するディスプレイを搭載。表示領域を広く活用でき、情報をより多く表示できるようになった。さらにフロント配置のステレオスピーカーとカスタムウーファーを新たに採用し、迫力ある空間オーディオを実現する。「Echo Show 8」の価格は3万4980円、「Echo Show 11」は3万9980円。どちらもグレーシャーホワイトとグラファイトの2色展開。

新ラインアップはいずれも生成AIを活用した新アシスタント「Alexa+」に対応予定。Amazon.co.jpのほか、ビックカメラ、コジマ×ビックカメラ、エディオン、ジョーシン、ケーズデンキ、ヤマダデンキといった家電量販店でも販売される。