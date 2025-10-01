【やぎ座】2025年10月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年10月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
自分一人でも十分に力を発揮して輝ける時期ですが、誰かと協力して進めることで、喜びや楽しさ、仲間意識といった多くのものが生まれ、一層の充実感を得られるでしょう。あなたが率先して道を照らす役割を担えば、より確かな方向へと導くことができます。
また、準備の過程や進め方を考える中で、次々とよいアイデアが浮かんでくるはずです。そのひらめきを自分自身でしっかり認め、自信を持って前進していきましょう。
＜開運もぐもぐ＞
リーダーとしての力を高めたいなら、“金のパワー”を取り入れましょう。おすすめは「レンコンのはさみ焼き」。玉ねぎのみじん切りとひき肉をしっかり混ぜ合わせ、それをレンコンで挟み、じっくりと焼き上げます。仕上げには、醤油・みりん・砂糖を合わせた甘辛ダレをたっぷり絡めましょう。
レンコンの白い色と、穴の開いた丸い形は、純粋さと完璧な調和を象徴します。さらに、甘辛ダレのつややかな輝きは、成功と繁栄を引き寄せる光となるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）＜全体運＞
＜開運もぐもぐ＞
