¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢X¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1ËçÌÜ¤¬Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤«¤é´é¤ò½Ð¤¹¾®¤µ¤¯¤Æ¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Ê»Ò¸¤¤Á¤ã¤ó¤À¡£
¤Ê¤ó¤À¤«¶ÛÄ¥´¶¤ò´¶¤¸¤ëÌÌ»ý¤Á¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å......¡£
¥Ò¥å¥ó¥Ã¥Ã¥Ã¥Ã¥Ã¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
Ì¡²è¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¸ú²Ì²»¤¬ÉÕ¤¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ë°ú¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤â¤Ï¤ä»ÄÁü¡£Ç¦¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¤«¤é¤¢¤²¤È¤¤¤¦¸¤¡×¡Ê¡÷karage_toiu_inu¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¡§karaage_toiu_inu¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë2025Ç¯9·î10Æü¤Î¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï1Ëü9000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö»ÄÁü¤¬¤¤¤¤Ì£¤·¤È¤ë¡×
¡Ö¥¹¥×¥é¤ÇÅ¨¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¤Î¥ï¥¤¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ö¸¤¸«ÃÎ¤ê¤À¡×
¡Ö¤è¤¯»£¤Ã¤¿‼️¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î»Ò¤Ï¤¤¤Ä¤â¤³¤¦¤Ê¤Î¤«¡©¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¿Í¤âÉÂ±¡¤âÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤±¤É...
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ª»¶Êâ¥Ð¥Ã¥°¤«¤é´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥ë¥Á¡¼¥º¡ß¥×¡¼¥É¥ë¤Î¤«¤é¤¢¤²¤Á¤ã¤ó¡£À¸¸å3¤«·î¡Ê»£±ÆÅö»þ¡Ë¤Î½÷¤Î»Ò¤À¡£
¤ª»¶Êâ¤Ï¤Þ¤À¡¢Êú¤Ã¤³¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤ª¤¯»þ´ü¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤ª»¶Êâ¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¤Ô¤ç¤³¤Ã¤È´é¤ò½Ð¤·¤Æ³°¤ò¸«¤ë¤Î¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ²¿Ëç¤â¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤Þ¤Ë´é¤ò½Ð¤·Æþ¤ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éÁ°¤«¤é¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬Íè¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Ë
Æ°ÊªÉÂ±¡¤âÊ¿µ¤¤Ç¡¢¿Í¤ä¼«Å¾¼Ö¡¢¼Ö¤Ê¤É¤âÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤é¤¢¤²¤Á¤ã¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼¤«¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤À¤±¤Ï¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¤Ç¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤«¤é¤¢¤²¤Á¤ã¤ó¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¸¤¯¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½é¤á¤Æ¤¹¤°¤Ë¥È¥¤¥ì¤ä¤ª¤¹¤ï¤ê¤ò³Ð¤¨¤¿¤½¤¦¡£Æ±»þ¤Ë¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¿Í¤¬Êâ¤¯¤ÈÂ¸µ¤ò¤Á¤ç¤í¤Á¤ç¤í¤·¤Æ¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÀèÇÚ¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤Îà¸¤¸«ÃÎ¤êá¤Ã¤×¤ê¡£Ë¨¤¨¤òÍ¶¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤À¡£
À¨¤Þ¤¸¤¤¥¹¥Æ¥ë¥¹Ç½ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤«¤é¤¢¤²¤Á¤ã¤ó¡£¼¡¤ÎÇ¤Ì³¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤òºî¤ë¡×¤³¤È¤À¡ª¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë