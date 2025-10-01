リーズの日本代表MF田中碧、現地でフィジカルに不安説…「プレミアリーグの最強アスリート相手に少し心配だった」

昨シーズンからリーズでプレーする日本代表MF田中碧。

加入1年目はイングランド2部リーグ優勝に大きく貢献する活躍を見せ、リーグの年間ベストイレブンにも選出された。

今シーズンからは世界最高峰のプレミアリーグを戦うことになったが、ある部分が現地で心配されているようだ。

田中はエヴァートンとの開幕戦にフル出場して1-0の勝利に貢献したが、第2節アーセナル戦で膝内側側副靭帯を負傷。

2試合欠場後は控えになっており、第5節ウォルヴァーハンプトン戦では7分、第6節ボーンマス戦はわずか3分のプレーだった。しかも、ボーンマス戦では本職ではない右サイドで起用された。

そうしたなか、現地ジャーナリストのグレアム・スミスは、『The Square Ball Podcast』でこんな指摘をしていたそう。

「田中について懸念していたのは、プレミアリーグのフィジカル。

昨シーズン終盤に何度か倒されることがあり、（よりレベルが高い）プレミアリーグの最も優れたアスリートたち相手に少し心配だった」

田中のフィジカル面を憂慮しているとのこと。

なお、プレミアリーグ公式スタッツでは、田中は157分（計4試合）のプレーでデュエル勝利数が3回。

代役といえるMFショーン・ロングスタッフは、386分（6試合）でデュエル勝利数31回、空中戦勝利数5回を記録している。

ただ、『fbref』によると、田中は昨シーズンのリーズでの空中戦勝率は62.5％だったそう（64回中40回勝利）。

リーズは週末にトッテナムとのホームゲームが控えている。