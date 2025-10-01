日本代表サポーター、U-20W杯でのスタジアム清掃が開催国チリで称賛される！「テレビには映らなかった気高い振る舞い」

チリで開催中のU-20ワールドカップに参戦しているU-20日本代表。

初戦でエジプトを2-0で下すと、9月30日に行われた開催国チリとの第2戦にも2-0で勝利した。

42,517人が駆けつけたチリ戦は、日本にとって大アウェイといえる雰囲気だった。

そうしたなか、チリメディア『En Cancha』は、日本代表サポーターが試合後にスタジアムを掃除する行動を讃えていた。

「テレビには映らなかった、日本サポーターたちの気高い振る舞い。

サムライブルーはU-20ワールドカップでチリを破り、勝利を祝ってスタジアムを後にしたが、あることを忘れてはいなかった…。

強さを見せた日本はチリを2-0で下し、グループ首位に立った。

試合後には日本サポーターたちによる注目すべき行動を目撃した。彼らは席を離れる準備をしながら、スタジアムで自分たちがいたスペースの清掃に専念していたのだ。これは決勝トーナメント進出を確実にした祝賀ムードの中での行動だった」

日本代表サポーターはこれまでも試合後のスタジアムで行ってきた清掃が話題になってきた。

『La Arenga del Abuelo』も「日本ファンは今回もスタジアムを出る前に全てをきれいに掃除するという健全な習慣を実践した」と讃えていた。

U-20W杯で「10番」を背負った日本の天才10名

日本は10月3日にグループステージ最終節でニュージーランドと対戦する。