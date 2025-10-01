【いて座】2025年10月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年10月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
今まで気に留めなかったことにも興味が湧いてきて、自然と挑戦してみたくなるでしょう。表面的なことだけではなく、物事の内側まで深く見つめようと心がけるため、上辺だけではない正しい判断ができるようになります。
また、言葉選びが洗練されて、相手の心に響く会話ができるようにもなる時です。本を読んだりラジオを聞いたりして語彙（ごい）を増やし、言葉の使い方を吸収しておくと、さらに効果が高まります。
＜開運もぐもぐ＞
美しい言葉を紡ぐには、“木のパワー”を使います。おすすめは、旬の「チンゲン菜」です。ごま油を熱したフライパンで、香り高いニンニクと一緒に炒めましょう。仕上げにとりガラスープの素を少し加えるだけで、旨味がぐっと引き立ちます。
シャキシャキとした野菜の食感と目に鮮やかなグリーンは、まさに木のパワーを象徴します。内側から言葉を紡ぎ出す力を与えてくれるでしょう。
さらに旬のキノコを加えれば、キノコが持つ“水のパワー”がプラスされ、言葉が水の流れのように滑らかに紡がれていきます。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
