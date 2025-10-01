SWEET STEADY白石まゆみ、KDDIの「Pontaパス」会議に参加 “中の人”になり「働いているのかなってぐらい関わっている」
KAWAII LAB.所属のアイドルグループ・SWEET STEADY（白石まゆみ、奥田彩友、音井結衣、栗田なつか、塩川莉世、庄司なぎさ、山内咲奈）が1日、都内で行われた『Pontaパス1周年 白石まゆみ先生Presents特別勉強会』に参加した。
【写真】リボンがカワイイ！赤色がよく似合う白石まゆみ
白石は「Pontaパス」の愛用者であることから「公式コンシェルジュ」に就任。その後も使い続け、メンバーも使い出したそう。イベントでは、庄司から「スケジュールで、たまに『白石 Ponta』って書いていることがあって。Pontaパスの会議に参加しているってホントですか？」と質問された。白石は「ホントです！」と明かすと、メンバーは「すごい！」と驚きの声を挙げる。白石は「本当にできると思っていなくて。Pontaパスさんと一緒にお話をさせてもらっているうちに『私、Pontaパスの会議に参加させていただきたいんですよね』と真剣にお話させていただいたら『やりましょう！』と言ってくださって」と振り返る。
「もう2〜3回やらせていただいている。しっかり2時間ぐらい会議でKDDIさんのところに行っている」そうで、白石はクーポンの提案やサイトのUIの指摘も行っているという。「失礼かなと思ったら『言っていただけて、ありがたいです』と言っていただいた。次の会議では直して、こちらに『どうですか、白石さん？』と。KDDIさんで働いているのかなぐらい関わらせていただいて、とてもうれしいです」とにこやかに話していた。
KDDIは、約1500万人が利用しているおトクなサブスクリプションサービス『Pontaパス』（月額548円）が1周年を迎えたことを記念し、会員向けクーポンやポイント還元などのサービスをさらに拡充。「『隠れPontaを探せ』キャンペーン」も開催する。
