DMM.comとインターネットイニシアティブ（IIJ）は1日、個人向けにMVNOサービス「DMMモバイル Plus Powered by IIJ」の提供を開始した。月額料金は音声SIMで2ギガ850円～。

同サービス限定オプションの提供や申込キャンペーンが実施される。

データ容量は月2ギガ～55ギガまで合計8つの容量をラインアップ。音声SIM/音声eSIMのほか、データ通信専用eSIM、データ通信専用SIM、SMS機能付SIMが用意されている。回線は、NTTドコモ（タイプD）とau（タイプA）回線を用意しており、5Gにも対応する（データeSIMのSMS SIMのタイプDは非対応）。

月額基本料金 容量 2ギガ 5ギガ 10ギガ 15ギガ 25ギガ 35ギガ 45ギガ 55ギガ 音声SIM/音声eSIM 850円 950円 1400円 1800円 2000円 2400円 3300円 3900円 データ通信専用eSIM 440円 650円 1050円 1430円 1650円 2240円 2940円 3540円 データ通信専用SIM 740円 860円 1300円 1730円 1950円 2340円 3240円 3840円 SMS機能付SIM 820円 930円 1370円 1780円 1980円 2380円 3280円 3880円

このほか、余ったデータ容量の翌月繰り越しや、同一契約内でデータ容量を共有できる。回線契約は、音声SIM/eSIMで最大5回線、データ/SMS対応SIMは最大10契約、プラン全体で合計最大10契約まで契約できる。

限定オプション

同サービス限定のオプションとして、回線のデータ容量500MBとDMMポイント500ポイントがセットのオプションが用意されている。料金は、500円/回。

1カ月で購入できるポイントは、1IDあたり最大1000ポイントまで（オプション2回分）。

開始キャンペーン

12月31日までの期間中、提供開始に伴うキャンペーンが実施されている。期間中、サービスサイトを経由して同プランの回線を契約し、2026年1月31日までに利用を開始すると、抽選で20人に「DMMポイント3000ポイント」が進呈される。