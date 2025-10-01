IIJとDMMのMVNO「DMMモバイル Plus」開始、独自オプションやキャンペーンもスタート
DMM.comとインターネットイニシアティブ（IIJ）は1日、個人向けにMVNOサービス「DMMモバイル Plus Powered by IIJ」の提供を開始した。月額料金は音声SIMで2ギガ850円～。
同サービス限定オプションの提供や申込キャンペーンが実施される。
データ容量は月2ギガ～55ギガまで合計8つの容量をラインアップ。音声SIM/音声eSIMのほか、データ通信専用eSIM、データ通信専用SIM、SMS機能付SIMが用意されている。回線は、NTTドコモ（タイプD）とau（タイプA）回線を用意しており、5Gにも対応する（データeSIMのSMS SIMのタイプDは非対応）。
このほか、余ったデータ容量の翌月繰り越しや、同一契約内でデータ容量を共有できる。回線契約は、音声SIM/eSIMで最大5回線、データ/SMS対応SIMは最大10契約、プラン全体で合計最大10契約まで契約できる。
限定オプション
同サービス限定のオプションとして、回線のデータ容量500MBとDMMポイント500ポイントがセットのオプションが用意されている。料金は、500円/回。
1カ月で購入できるポイントは、1IDあたり最大1000ポイントまで（オプション2回分）。
開始キャンペーン
12月31日までの期間中、提供開始に伴うキャンペーンが実施されている。期間中、サービスサイトを経由して同プランの回線を契約し、2026年1月31日までに利用を開始すると、抽選で20人に「DMMポイント3000ポイント」が進呈される。