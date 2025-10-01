「双子男子、あわせて5キロ以上！が爆誕」中川翔子、出産の喜びと思い語る「レアすぎる体験をした一日」
歌手・タレントの中川翔子さんは10月1日、自身のInstagramを更新し、双子の男児を出産したことを報告。2人合わせて体重が5キロを超えるという、重みと喜びに満ちた出産体験についてコメントしました。
【写真】中川翔子が双子を抱く姿
無事に健康に誕生したことに安堵（あんど）し、帝王切開を「一生忘れない景色」と振り返った中川さんは、レポ漫画を描きたいともコメント。「明け方から今はだんだん切った後痛いかな、でも大丈夫」と産後の状況も率直に語りました。
また、「無事に双子が生きてる！生まれた！かわいい！」と喜びを表し、「キリッと系の兄と、癒し系の弟」と紹介。歩行訓練開始に「ドキドキしています」と心境を明かしました。夫の「秒泣き」や、家族、猫たちの存在にも触れ、「ひとりじゃなくみんなに頼りながら、命をまもる！人生がはじまります」と決意を示しています。
この投稿にファンからは、「おめでとう御座います」「母子ともに健康で無事に終わって本当に良かったです」「双子くんのイラストが愛らしいですね」「幸せのお裾分けありがとうございます」「双子くんの成長、楽しみ過ぎるー」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:勝野 里砂)
「無事に双子が生きてる！生まれた！かわいい！」中川翔子さんは「双子男子、あわせて5キロ以上！が爆誕してくれて人生においてレアすぎる体験をした一日」とつづり、双子出産を報告しました。投稿には写真3枚と画像1枚を添え、写真の1枚目は両手に赤ちゃんを抱く笑顔の姿、画像は出産当日の出来事を描いたイラストです。
中川翔子さんプロフィール中川さんは1985年生まれ、東京都出身です。タレント、歌手、声優、俳優、漫画家、イラストレーターとして幅広く活動しています。2002年に芸能界デビューし、2006年にはシングル『Brilliant Dream』で歌手デビュー。アニメや映画のテーマ曲を担当するほか、テレビや舞台などでも活躍してきました。また、自身のイラストや漫画を発表するなど、クリエイターとしての一面も持ち合わせています。現在は個人事務所を立ち上げ、マルチな表現活動を続けています。
